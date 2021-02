GF Vip, Rosalinda e Andrea allo scoperto: il primo bacio ripreso dalle telecamere

E bacio fu: nelle prime ore dell’alba di oggi, 16 febbraio, dopo una diretta televisiva che molto ha avuto da indagare sui loro sentimenti, Rosalinda e Andrea si sono lasciati andare l’uno nelle braccia dell’altra davanti alle telecamere del GF Vip che tutto hanno ripreso.

Il bacio è arrivato quando i due erano sotto le coperte: nessun commento, solo sguardi e abbracci quelli che hanno segnato l’inizio di un nuovo capitolo per la coppia che ormai sembra proprio voler vivere l’ultima fase dell’esperienza nel reality senza gli impedimenti che nei giorni scorsi avevano avanzato entrambi anche per rispetto del fidanzato di lei. Ma la drastica comunicazione del ragazzo comunicata ieri da Alfonso Signorini pare aver determinato lo sblocco dei concorrenti che adesso non vogliono più nascondersi.

zenga in 72h ha distrutto le rosmello ossessionate pazze, preso una diffida da giuliano e si è limonato rosalinda io sto adorando #tzvip pic.twitter.com/Qe6UN2e9ld — ?? (@unabellezza) February 16, 2021

Il bacio tra Rosalinda e Andrea dopo la diffida di Giuliano, fidanzato di lei

L'attrazione tra Rosalinda e Andrea è evidente da giorni, ma è sempre stata contenuta per rispetto del fidanzato di lei, Giuliano Condorelli. Visti gli ultimi sviluppi, però, il ragazzo ha preferito tirarsi fuori dalle dinamiche televisive, prima disattivando il suo profilo Instagram e poi chiedendo di non essere più nominato nel reality.

“Rosalinda, devi sapere che Giuliano ci ha fatto arrivare attraverso il suo avvocato la richiesta di non parlare più di lui. Una richiesta che ha esteso a tutti quanti, te compresa. Quindi vi chiedo di rispettare in tutti i modi quello che Giuliano, attraverso i suoi avvocati, ci ha chiesto”, ha detto Signorini in diretta tv. Una decisione che deve essere risuonata come un ‘via libera’ per l’attrice che adesso si sente libera di vivere i suoi sentimenti per Andrea.