Gf Vip, notte di passione tra Rosalinda e Andrea

La storia sbocciata tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga infiamma la Casa. Da una parte c'è la gelosia di Dayane Mello - affranta per l'allontanamento dell'amica con cui per cinque mesi ha trascorso giorno e notte - dall'altra la forte attrazione fra i due 'vipponi', che ormai faticano a trattenersi.

Andrea si è avvicinato piano piano, inizialmente strappando a malapena qualche bacio a stampo, ma adesso che l'attrice siciliana ha deciso di mettere fine alla sua relazione con il fidanzato storico Giuliano, i due hanno tolto il freno a mano e si vivono questa favola alla luce del sole. E sotto le coperte di notte. Dopo la festa in maschera di ieri sera, Andrea e Rosalinda sono andati in camera, e a luci spente non hanno certo dormito.

La notte di passione tra Rosalinda e Andrea

Sui social impazza il video di questa notte, in cui è evidente che la passione abbia preso il sopravvento sotto l'occhio vigile delle telecamere. Movimenti e sussurri lasciano intuire che ci sia stato qualcosa di più di qualche bacio, anche se la presenza degli altri compagni in stanza pone dei limiti anche ai pensieri dei più maliziosi. Quel che è certo, è che il sentimento e l'attrazione tra i due sono incontenibili.