Gf Vip, l'amore tra Rosalinda e Andrea allo scoperto: "Ho preferito una dura verità ad una bugia"

La casa del Gf è stata scossa da un nuovo amore. Rosalida Cannavò e Andrea Zenga si sono lasciati andare, o meglio, Rosalinda si è lasciata andare ai suoi sentimenti e ne ha dovuto pagare le conseguenze. Tra i due è scattato il bacio, innocente e a stampo, ma è scattato. Alfonso non ha potuto fare a meno di parlare dell'argomento in particolare chiedendo a Rosalinda come stesse. "Spesso abbiamo evitato l’uno lo sguardo dell’altro - ha spiegato in diretta la concorrente -. Guardando Andrea ho provato sensazioni che a parole non riesco a esprimere. Era un mix tra star male e star bene. Il cuore batteva a mille" e a queste parole Zenga ha risposto confermando quanto detto da Rosalinda: "Era da molto tempo che non mi piaceva così tanto una ragazza. Mi piace per com’è fatta, per i modi, per com’è delicata. Evitavo il suo sguardo perché avevo paura di metterla in difficoltà ed è la cosa che mi preoccupa ancora adesso. Io non ho niente da perdere ma voglio tutelare lei".

Rosalinda, Dayane e il peso della verità

Sulla questione Zenga, Dayane non è stata molto di supporto per Rosalinda. La modella ha infatti considerato l'amica un po' infantile e quindi non l'ha ascoltata tanto quanto ha invece fatto Samantha. "So com’è fatta Dayane. È una situazione complessa per me perché ho una relazione di 10 anni fuori e non ho passato momenti sereni - ha affermato Rosalinda -. Avrei voluto averla accanto ma così non è stato pienamente. Ci sono state delle frasi che da lei mi aspettavo perché so come è fatta ma non mi hanno fatto bene". Dayane ovviamente ha risposto ribadendo che le sue azioni non sono state dettate dalla gelosia, ma dall'affetto che prova per lei: "Supporto Rosalinda in ogni decisione, del fatto che è accaduto io sono stata l’ultima a saperlo, non mi ha fatto sentire importante. Abbiamo avuto un percorso insieme per 5 mesi: nei primi tre aveva un faccino triste, da tre giorni ha di nuovo il faccino triste, è tutto lì. Se fai un passo avanti, devi farlo veramente".

Rosalinda però ha ribattuto: "Non ho il faccino triste perché non sono felice delle scelte che sto facendo ma perché mi trovo in una situazione nuova e non so come gestirla. Non avevo premeditato le parole da dire ad Andrea quando abbiamo parlato in piscina. È venuto tutto in maniera spontanea. Se non mi sono sentita di dirglielo è perché ho visto il suo sguardo gelido. Non volevo sentirmi giudicata".

Rosalinda e i suoi sentimenti

Pupo ha chiesto a Rosalinda dove avesse messo la chiave, e lei ha risposto così: "La chiave è con me, la situazione è delicata, ho pensato alle parole giuste da dire per essere rispettosa, ma poi mi sono risposta che il rispetto sta anche nell'onestà, quindi ho preferito dire una brutta verità invece di una bugia. So che queste parole lo faranno soffrire, ma so che apprezzerà la mia verità".

La reazione del fidanzato Giuliano

Sembrerebbe una situazione complessa, ma dopo le dichiarazioni in diretta non poteva non arrivare la riposta di Giuliano che ha diffidato il Gf e i suoi concorrenti dal parlare di lui.