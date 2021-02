Gf Vip, c'è del tenero tra Rosalinda e Andrea Zenga? Il bigliettino segreto

Bigliettini segreti e risposte rubate al gioco "obbligo o verità", no non siamo alle scuole medie ma nella casa del Gf Vip ed i protagonisti di questo capitolo adolescenziale sono Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò.

Dopo l'incontro con il padre e il fratello Andrea ha mostrato a tutta Italia il suo lato più fragile e dolce. Queste due caratteristiche sono state notate da tutti i coinquilini della casa, ma hanno creato una breccia nel cuore di Rosalinda. A differenza degli altri vipponi, però, l'attrice ha deciso di scrivere un biglietto in cui esprimeva la vicinanza e la stima nei confronti di Zenga.

Zenga più di una volta ha affermato quanto trovi bella e interessante Rosalinda.

Il bigliettino d'amore, che doveva essere segreto, è stato però prontamente scovato prima da Dayane e poi da Zorzi che ha cercato di andare in fondo alla questione.

In molti in studio, tra cui Pupo e Antonella Elia, si sono chiesti che ruolo abbia in questo gioco Giuliano, il compagno di Rosalinda, il commento di Pupo è stato pungente quanto ironico: "Farà il video del matrimoinio", ma di chi?

La rivale di Rosalinda: la sorella di Andrea Zelletta

Ma Rosalinda non è l'unica ad essersi accorta della bellezza di Zenga, anche la sorella di Zelletta, dall'esterno, ha mandato dei messaggi al Gf per cercare di conquistare il gieffino

Da oggi io sono un Alessia Zelletta account ??????

Vi giuro che se fossi di Roma andrei ad urlare per lei #tzvip pic.twitter.com/b2RcokGQGt — è gaietta NON reietta ? (@odioilcaffella1) February 2, 2021

Sto maleeeee ??? Zenga TI ASPETTO FUORI!!! #tzvip — Alessia Zelletta (@ZellettaAlessia) February 5, 2021

NON PUÒ ESSERCI VITTORIA SENZA AVER COMBATTUTO UNA BATTAGLIA!!ALFONSO FAMMI ENTRARE IN CASA, CONTO SU DI TE???#tzvip — Alessia Zelletta (@ZellettaAlessia) February 5, 2021