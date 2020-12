Gf Vip, Rosalinda in crisi con il fidanzato: colpa di Dayane?

(Nel video Rosalinda Cannavò si confida con Mario Ermito)

Il Grande Fratello Vip si sta rivelando un'esperienza fondamentale per Rosalinda Cannavò, che nella Casa è riuscita ad affrontare le sue paure ma soprattutto a mettersi a nudo, e adesso che è consapevole di quello che vuole, tornare indietro la spaventa. Per questo motivo l'attrice inizia a mettere in dubbio anche la sua storia d'amore, che negli ultimi giorni sta vacillando.

Rosalinda, sempre più vicina a Dayane Mello - della quale si è detta, per certi versi, "innamorata" - non sa cosa l'aspetterà con il fidanzato Giuliano dopo il reality. Assalita dai dubbi, si è confidata con Mario Ermito, che le ha chiesto se è ancora innamorata oppure se quello che prova è un forte affetto dovuto all'abitudine e alle cose importanti vissute insieme. "Devo riuscire a capire questa cosa. Non mi immagino la mia vita senza di lui, ma no so in che veste" ha risposto l'attrice.

Rosalinda Cannavò in crisi con il fidanzato

Rosalinda sta vivendo una forte crisi. Mario la invita a non porsi adesso il problema e le consiglia anche di non accontentarsi e di valutare tutto, con calma, una volta uscita (anche il rapporto con Dayane): "Qui vivi una realtà parallela. La realtà è un'altra cosa, tu capirai realmente quando uscirai e neanche subito, ma quando riprenderai in mano la quotidianità". Su questo Rosalinda non ha dubbi: "Lo capirò dalle piccole cose. Se mi troverò davanti una persona che continuerà ad avere un atteggiamento nei miei confronti come se io fossi quella di prima. Mentre prima riuscivo ad accettarlo, ad oggi, per quella che sono, non so se ci riuscirò. Questa cosa, che in passato mi avrebbe fatto paura, oggi non mi spaventa più. Non ho paura di affrontare un cambiamento". L'attrice non vuole ferire il fidanzato, ma non è più disposta ad accettare tutto: "Lui col suo carattere e modo di fare nei miei confronti a volte non mi ha aiutato. Una persona che qualsiasi cosa tu possa dire, o scelta tu possa fare, quasi sempre ti dice di fare l'opposto, non ti aiuta. Visto che qui dentro ho fatto tanti passi in avanti, ho paura di tornare fuori e fare passi indietro. Oggi non lo voglio permettere, perché voglio mettere me al primo posto. Ho sempre messo gli altri al primo posto, ho sempre detto tante cose per non ferire e ho sempre accettato tutto, ma ad oggi non ce la faccio più".

La sicurezza conquistata da Rosalinda in questi tre mesi l'aiuterà sicuramente a fare le scelte giuste, ma le parole di Mario Ermito sono comunque importanti per lei: "Una persona deve stare con te non per completare una tua mancanza, altrimenti diventeresti dipendente da quella persona. Noi ci completiamo da soli. Una persona deve aggiungere qualcosa. Tu devi partire dal presupposto che sola stai bene e per capirlo ti dovrai confrontare con lui e cercare di separarvi nella vita quotidiana. Così capirai se ti mancherà o se era giusto dividere le vostre strade. Se lui ti ama realmente deve accettare e rispettare. Se tu gli dovessi dire che hai bisogno di stare sola, lui se ti ama ti deve lasciare andare, ti deve lasciare libera". Nel frattempo Dayane confessa a Giulia Salemi di sentirsi profondamente cambiata dopo questa esperienza. Finito il reality, le due "amiche speciali" dovranno affrontare sfide importanti e certamente lo faranno insieme. O almeno, questo si sono promesse.