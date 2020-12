Gf Vip, Dayane e Rosalinda in crisi: l'attrice ha un crollo

(Nel video lo sfogo di Rosalinda)

Dayane Mello e Rosalinda Cannavò sono ai ferri corti. Tra loro qualcosa si è rotto negli ultimi giorni e continuano a lanciarsi accuse a vicenda, senza riuscire ad arrivare a un chiarimento. Dayane colpevolizza l'amica per averle messo, seppure inconsapevolmente, tutta la Casa contro fin dalle prime settimane e di non aver difeso la loro amicizia dal giudizio degli altri compagni, che hanno sempre detto all'attrice di lasciarsi condizionare troppo.

Tensione tra Rosalinda e Dayane

Una bomba esplosa che sta lasciando macerie ovunque tra le due. Rosalinda si sente ferita da Dayane: "Le tue parole mi hanno fatto male, mi hanno ftto riflettere su di me, sul fatto che tutti mi reputano influenzabile e senza personalità. Sentirmi dire certe cose, quando ti sono stata sempre accanto, nel bene e nel male. Dire che io ti ho messo contro tutti per una mia debolezza mi fa pensare". "Sei stata te a fare sbagli sulla nostra amicizia - risponde la modella - Sei stata te che in un momento di tristezza e debolezza dubiti della nostra amicizia". Le due si rimbalzano colpe - e meriti - a vicenda, finché Dayane taglia corto: "Non ci capiamo. Non ci capiamo proprio".

Lo sfogo di Rosalinda

Finito il confronto, Rosalinda crolla e si sfoga con Pierpaolo e Andrea: "Sentirsi rinfacciare di essere debole, come se fosse un difetto. Io cerco sempre di capire tutti, poi nel mio profondo non va mai nessuno. Ho mai messo qualcuno di voi contro Dayane? Io per 7 anni ho vissuto dentro una casa completamente sola - si sfoga in lacrime - magari è vero che certe cose non le capisco. Io non voglio mettere nessuno contro nessuno, anzi, cerco sempre di mediare per mettere pace. Dire che io sono influenzabile da parte degli altri è brutto e mi ferisce perché è stato un mio problema in passato, quindi è come toccare una ferita da vicino".