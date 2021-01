GF Vip, Rosalinda pronta a dire addio al fidanzato? Un dubbio la tormenta

Doveva essere un gesto utile a placare le perplessità emotive di Rosalinda Cannavò il videomessaggio con cui il fidanzato Giuliano Condorelli si è reso presente nella puntata del GF Vip in onda lunedì 11 gennaio, ma così non è stato, visto lo sfogo espresso dalla concorrente subito dopo la diretta di Canale 5.

“Sono passati quattro mesi, io sarei impazzito”, le ha detto Giuliano nella clip recapitata alla compagna in occasione del loro anniversario: “Il nostro amore ci ha regalato tanto amore e tanta sofferenza che ci permetterà di vivere momenti felici. Adesso stai ascoltando 10 campane diverse, a bocce ferme, uno davanti all’altra ne ascolteremo una sola”. Il riferimento, evidentemente, è andato ai rumors che negli ultimi tempi hanno parlato dell’intenzione di lui di troncare un rapporto che, dal suo punto di vista, resta autentico come un tempo, nonostante la lontananza dovuta alla partecipazione di Rosalinda al reality da settembre scorso.

Rosalinda in crisi dopo il messaggio del fidanzato: il dubbio su Giuliano

Tuttavia, più che placare le insicurezze già manifestate da Rosalinda sul rapporto con il fidanzato Giuliano, le parole dell’uomo sembrano proprio aver acuito le sue incertezze.

“Quel dubbio che io sono l’abitudine, la certezza. Io sono la certezza per lui sai. Non voglio che siamo in un rapporto tra fratello e sorella perché ci conosciamo da 10 anni. Questo non mi basta e non lo vorrei mai”, ha confidato l’attrice parlando con Andrea Zelletta dopo la puntata: “Noi abbiamo passato periodi davvero brutti e adesso voglio fare chiarezza. Non sto dicendo che non sono innamorata, altrimenti la scorsa estate non ci tornavo insieme, però ho questi dubbi”.

A sostegno della crisi emotiva di Rosalinda è arrivata Dayane Mello: “Amore parliamo di Giuliano dai”, le ha suggerito la compagna di avventura con cui è nata un’amicizia molto stretta, invito che non è stato accolto: “No, parliamo d’altro”, ha sviato lei. Solo ripensamenti passeggeri o davvero è in corso un turbamento destinato a cambiare il corso sentimentale dell’attrice? D’altronde, lei stessa durante la diretta, parlando con Alfonso Signorini del fidanzato ha ammesso: “Mi sono chiesta,se ci sarà un'evoluzione da parte sua, visto che io sono cambiata molto in questo periodo che ho trascorso qui dentro". Un cambiamento che pare più che mai in corso.

Dayane: parliamo di Giuliano

Rosalinda: NO PARLIAMO DI ALTRO

HO URLATO

ADUA ADUA ROSALINDA🔥#rosiners #gfvip — Elisa.18_🍿 (@Elisa182) January 12, 2021