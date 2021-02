Gf Vip, la finale rubata di Rosalinda e la sua volontà di rivedere Giuliano

Rosalinda Cannavò è stata eliminata dal Grande Fratello durante la semifinale. La concorrente era al televoto con Stefania Orlando per colpa di Dayane che ha deciso, la scorsa puntata, di non salvare la coppia per cercare di eliminare Stefania, sua acerrima nemica.

Rosalinda si era immaginata tale risultato e infatti, quando Dayane ha aperto la lettera con all'interno il nome dell'eliminata, già sapeva.

Con il suo lungo e rosso abito ha poi varcato la porta di uscita ed è arrivata nello studio del Gf.

Rosalinda e il messaggio per l'ex

Prima di essere eliminata però Rosalinda ha rivolto un pensiero all'ex, annunciando la sua volontà di rivederlo per poter parlare, vista anche la diffida arrivata al programma e a tutti i concorrenti.

Signorini le chiede che fine abbia fatto la chiave e Rosalinda ha risposto così: "La chiave è con me. Le cose che ho lasciato in sospeso fuori andranno affrontate occhi negli occhi. Sono una coraggiosa, non fuggo e non lascio le cose a metà. Userò quella chiave per parlare perché è giusto che sia così".

Rosalinda in studio e il "congiunto" Andrea Zenga

Cannavò arrivata nello studio del Gf è stata accolta da Signorini e anche dagli ex concorrenti: tutti tranne due. Due perché Zenga non era presente e perché Massimiliano Morra si è accanito contro la ex Adua rinfacciandole di aver detto che sarebbe "gay". Massimiliano, nonstante nella casa l'avesse perdonata, è tornato all'attacco, Rosalinda invece ha controbattuto: "Io ho solo detto quello che sapevo. E' vero ho sbagliato non dovevo dirlo, ma ripeto io sapevo così, sia perché mi è stato detto da altri sia perché tu stesso me l'hai detto".