Gf Vip, Rosalinda in lacrime: il fidanzato ha chiesto una pausa ai suoi genitori

(Nel video Rosalinda si sfoga con i compagni)

Non c'è pace per Rosalinda Cannavò, tormentata per il rapporto con il suo fidanzato, Giuliano, arrivato a un bivio. Dopo 10 anni di alti e bassi, l'attrice sente che è il momento di una svolta: o la storia ricomincia su altri presupposti, oppure è finita.

L'attrice è però scossa da un messaggio che le ha riportato sua sorella durante la scorsa puntata e si sfoga con i suoi compagni d'avventura. Giuliano avrebbe chiesto ai genitori di Rosalinda di interrompere i rapporti, almeno per un periodo. "Non è la prima volta che succede, io me l'aspettavo - spiega a Giulia, Pierpaolo e Andrea - Mi manca però sono stanca di questi comportamenti, perché loro non c'entrano niente. Ogni volta che c'è un litigio con me se la prende con loro. Quando parlo di evoluzione del nostro rapporto intendo anche questo".

Rosalinda si apre totalmente e racconta un episodio simile: "Quando sono andata a vivere con lui, si è svegliato una mattina e mi ha detto che non era più innamorato di me. Avevamo deciso tutto insieme. Aveva detto addirittura ai miei genitori di farmi andare da lui, a Milano. Sono andata su, mi stava aiutando a cercare lavoro. Pensava tornassi in Sicilia, invece sono rimasta a Milano". Poi scoppia in lacrime, pensando a quando dovrà affrontarlo: "Non ho bisogno di nessuno per costruirmi la mia vita. So quello che mi aspetta e paradossalmente, mentre in passato mi poteva far paura, ora non mi fa più paura. Perché io so quanto valgo. Non merito di soccombere e di accettare determinate condizioni. Credo sia arrivato il momento di passare a uno step successivo, altrimenti è una storia di 10 anni che è finita".