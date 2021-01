Gf Vip, Rosalinda tormentata per i chili di troppo: "Devo perderne almeno 8" (e Samantha si preoccupa)

L'attrice è in pensiero per il suo aspetto fisico e vuole andare da un nutrizionista, una volta uscita dalla Casa, per non ricadere nella trappola dei disturbi alimentari

(Nel video Rosalinda si confida con Samantha)

Rosalinda Cannavò è tormentata per il suo aspetto fisico. Un'arma a doppio taglio per lei, che ha sofferto di anoressia e oggi sa bene che certi pensieri sono un campanello d'allarme. Al risveglio ne parla con Samantha De Grenet, che cerca di rasserenarla.

Appena finito il Gf Vip, l'attrice siciliana - che non si sente in forma - vuole andare da un nutrizionista: "Ho bisogno di una guida perché ho sempre paura. Almeno mi affido a lui, seguo quello e basta. Non devo pensare, perché se mi metto a pensare ho paura di perdere il controllo". Samantha prova a tranquillizzarla, spiegandole che un nutrizionista può darle un regime alimentare da seguire, ma il suo stile di vita deve imparare a gestirlo da sola. "Prenderò un tapis roulant per casa, perché se faccio la camminata la mattina, prima di fare colazione, io mi asciugo" spiega la Cannavò.

Rosalinda: "Devo perdere 8 chili, anche sui social me ne dicono di tutti i colori"

A preoccupare Samantha, però, sono i pensieri dell'ormai ex Adua Del Vesco. "Devo perdere almeno 8 chili, per come mi vedo - dice - Io non sono abituata a vedermi così, mi guardo allo specchio e non mi riconosco. Ho il metabilismo lento perché qualsiasi cosa mangio la assimilo. Quando mi sono ripresa, ho preso di botto tutti i chili. Il mio corpo come introducevo qualcosa non gli sembrava vero e ho assimilato tutto". Il pensiero poi va agli hater: "Anche sui social me ne dicono di tutti i colori, perché erano abituati a vedermi in un altro modo. Siccome io già lotto con me stessa, leggere certi commenti è peggio". Un discorso che fa innervosire Samantha: "E chi se ne frega dei social? Hai fatto un percorso bello qua dentro, hai ritrovato la forza e allora usiamola questa forza".