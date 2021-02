Gf Vip: primi baci e coccole tra Rosalinda e Andrea, poi lei scoppia a piangere

(Nel video Rosalinda si sfoga con Stefania)

Un San Valentino 'dolceamaro' per Rosalinda Cannavò, che piena di dubbi sulla sua storia con il fidanzato Giuliano - al quale è legata da 10 anni - in Casa è sempre più vicina ad Andrea Zenga. Ieri sera, dopo una giornata pensierosa, l'attrice lo ha chiamato in camera e si sono abbandonati a un po' di coccole sul letto, in silenzio, resistendo alla tentazione di un bacio vero.

Tra i due sembra esserci forte attrazione e complicità, ma Rosalinda non vuole andare oltre e soprattutto sente il bisogno di definire prima la sua situazione, chiarendo con Giuliano di persona una volta finito il reality. Dopo il momento di tenerezza con Andrea, si sfoga con Stefania in salotto, tra le lacrime. "Devi stare tranquilla e fare quello che ti senti. Tra qualche giorno è finito tutto" la tranquillizza la showgirl e lei risponde: "Non ce la faccio più, sono stanca".

Rosalinda Cannavò: "Se la mia storia fosse stabile non guarderei nessun uomo"

Le due parlano del feeling nato con Zenga e Rosalinda spiega: "Non c'è più interpretazione ormai. Non dipende da lui, dipende tutto da me. Alla base ci sono sempre stati i miei dubbi, che ora stanno prendendo sempre più consapevolezza, però è difficile perché sono qua dentro. Sarebbe difficile anche fuori, ma qua dentro è ancora più difficile. Lui è stata quella cosa in più per farmi capire che quei dubbi erano fondati, che c'era qualcosa che non andava in me". "Quando ti accorgi di un'altra persona ti rendi conto che c'è qualcosa che non va nella tua storia. Ti ha aperto gli occhi su una storia che non vuoi ammettere che è finita" continua Stefania e Rosalinda non può che darle ragione: "Se la mia storia fosse stabile e sicura, non guarderei nessun uomo. Ti giuro che non avrei mai voluto succedesse qui dentro".

Se tra lei e Andrea fuori nascerà qualcosa è ancora tutto da scoprire, intanto però lui è uscito allo scoperto e le ha dichiarato il suo interesse, assicurandole che l'aspetterà fuori.