Rosalinda crolla in lacrime dopo la proposta del fidanzato: “Mi spaventa, è un film già visto”

(Nel video lo sfogo di Rosalinda Cannavò per il suo fidanzato Giuliano)

La crisi sentimentale che da settimane attanaglia Rosalinda Cannavò si intensificata ulteriormente dopo l’incontro con il fidanzato Giuliano Condorelli, mittente di una proposta inaspettata nel bel mezzo dell’ultima diretta televisiva del GF Vip.

"Sono pronto a vivere con te. Non è una cosa di circostanza, capisco il tuo stato d'animo qui dentro e non mi sento assolutamente in dovere di farlo. Tu conosci il mio cuore, io voglio aspettarti a casa", ha confidato il ragazzo chiedendole di tornare a vivere con lui una volta finita questa esperienza televisiva. La richiesta, però, si è scontrata con il rifiuto dell’attrice che, dopo avergli chiesto del tempo per riflettere, nella notte è stata rapita dallo sconforto.

Rosalinda piange dopo la proposta del fidanzato

“Non sono lucida, sono stanca, non gli voglio fare male non ricordo nemmeno che gli ho detto…”, ha detto in lacrime Rosalinda ad Andrea Zelletta e Maria Teresa Ruta che l’hanno raggiunta in sauna per confortarla. Le ragioni dei dubbi nell’affrontare la convivenza sono legate alla fallimentare esperienza passata della coppia che adesso costituisce un freno per un nuovo passo: “Mi ha regalato le chiavi di casa, sono già andata a vivere da lui in passato, ma dopo un mese me ne sono andata perché mi aveva detto che non era più innamorato di me”, ha raccontato in lacrime Rosalinda: “Mi spaventa, è un film già visto”.

“A tutti piace la favola a lieto fine” ha affermato allora Maria Teresa che, con Andrea, ha cercato di far notare a Rosalinda come una nuova convivenza potrebbe essere un modo per affrontare diversamente la loro relazione, di certo più matura da quella precedente perché pronta ad affrontare i problemi diversamente rispetto al passato. Lo sconforto della donna, però, pare resistere davanti a qualsiasi prospettiva: la sua storia d’amore davvero è arrivata al capolinea?