Gf Vip, Rosalinda rifiuta la proposta di andare a vivere insieme a Giuliano. Ecco perché

Rosalida aspettava da mesi il confronto con il fidanzato, lo aspettava da così tanto da (circa 4 mesi) da aver perso le speranze. L'ultimo mese per la concorrente è stato molto pesante e si è interrogata spesso sul futuro della sua relazione. Quando si è trovata di fronte il compagno Giuliano era molto sorpresa.

Rosalinda incontra il fidanzato Giuliano

Prima del loro incontro però Signorini ha mandato in onda un video in cui erano riassunti tutti i pensieri di Rosalinda, alcuni anche molto forti.

"Surreale tutto ciò. Ho visto adesso le clip andate in onda, le avevo già viste ma mi hanno ricordato alcune cose. Quello che ho fatto sino ad oggi è essere riservato come sai, ma se l'ho fatto è stato solo per proteggere quello che abbiamo creato. Nel messaggio che ti ho dato per Natale ho cercato di dirti questo. Non ci sono riuscito e come vedi sono qui, cascato con tutte le scarpe, ma consapevolmente, perché ho messo te davanti a tutto. Anzi noi, quel noi di cui parlavi qualche sera fa. In quel video che ho rivisto stasera ho pensato a quanto stessimo bene prima che tu venissi qui, avevamo un nuovo equilibrio nella stessa città, nella stessa casa, che avrebbe portato, probabilmente, a quello cui tu stai facendo riferimento con i tuoi viaggi mentali. Poi questi mesi che ti stravolgono, che ti rigirano come un calzino, durante i quali crollano le tue certezze. Forse le nostre basi non erano così solide, però mi piace aggrapparmi a tutti i momenti belli passati insieme, ai nostri viaggi, alle passeggiate in montagna la sera" con queste parole Giuliano Condorelli ha accolto Rosalinda dopo quattro mesi di assenza.

La proposta e il rifiuto di Rosalinda

Giuliano in diretta tv ha deciso di voler dimostrare le sue serie intenzioni a Rosalinda. Con sé aveva portato una copia della chiave di casa sua: "Sono pronto a vivere con te. Non è una cosa di circostanza, capisco il tuo stato d'animo qui dentro e non mi sento assolutamente in dovere di farlo. Tu conosci il mio cuore, io voglio aspettarti a casa".

Rosalinda non ha lasciato trapelare molte emozioni, è stata dura con il fidanzato ricordandogli tutti i suoi dubbi e tutto ciò che ha capito di esigere, come ad esempio maggiore coinvolgimento. Per questo quando Giuliano gli ha mostrato e donato la chiave la sua non è stata una reazione con i salti di gioia: "Era quello che volevo, in questi giorni ho pensato tanto a questa cosa. In questo momento credo che entrambi meritiamo un periodo di prova, perché io mi sento molto confusa. Credo che io e Giuliano dobbiamo prenderci del tempo insieme per capire delle cose. Non ti sto dicendo che non sono felice, ho solo bisogno di tempo, non me l'aspettavo".

"Non vedo l'ora di parlare con te, io sono orgoglioso e fiero di te" ha aggiunto Giuliano. Signorini ha poi chiesto a Condorelli "Hai in serbo altre sorprese per Rosalinda?", "Non voglio parlare e non voglio dire, voglio agire con i fatti" ha concluso il ragazzo.

Gli ex concorrenti dallo studio hanno commentato l'incontro, Antonella Elia: "Non mi ha convinta, questo racconto pacato e le risposte di Rosalinda mi sembrano segno di un amore finito". Elisabetta Gregoraci: "L'ho visto provato, molto più convinto di Rosalinda. Lei non è riuscita a dire ti amo, ha detto ti voglio bene". Infine Malgioglio: "Mi è sembrato un film in bianco e nero".