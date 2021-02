Gf Vip, Rosalinda parla con lo psicologo e prende una decisione sul fidanzato

Per Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco, è arrivato il momento della consapevolezza. Dopo il bacio con Andrea Zenga scattato questa notte, l'attrice siciliana ha deciso di lasciare il fidanzato Giuliano Condorelli, che l'aspettava fuori dalla Casa. La confidenza è arrivata poco fa a Stefania Orlando e Samantha De Grenet, coinquiline della bella 28enne.

Già qualche tempo fa Rosalinda si era mostrata perplessa rispetto al rapporto con Giuliano, e l'infatuazione per Zenga ha dato ufficialmente il colpo di grazia. "Ormai non c’è più interpretazione per la mia relazione - ha detto ad Oralndo - Alla base c’erano dei miei dubbi e ora c’è una certezza. Però è difficile perché sono qui dentro. La presenza di Andrea è servita a farmi capire e a togliermi i dubbi. Mi ha fatto capire che il grande dubbio era fondato".

La confessione vera e propria arriva poi a Samantha: "Mamma mia Samy. Oggi è dura. Zenga è arrivato e mi ha abbracciata. Non so gestire questa situazione. Vorrei trovare le parole più opportune (con Giuliano, ndr). Io ho già capito tutto. Me l’ha detto anche la psicologa, di vivermela con serenità, che chi mi giudica è un problema loro. Mi ha detto che ho 28 anni e che con lui non ho figli o matrimonio. – ha continuato – Ok, però non so bene come gestirla. Sarei ipocrita a far finta e a scrivere una letterina di San Valentino a Giuliano, sarei falsa. Non è stato Andrea a farmi capire quella cosa con Giuliano, era già così".