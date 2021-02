Gf Vip, Maria Teresa Ruta e Francesco Baccini: "Lo consolavo mentre guardavamo Sanremo"

"Canta, ma scrive anche, un bel ragazzo, interessante. E' più giovane di me. È successo più di 15 anni fa, non fatemelo dire" così Maria Teresa Ruta ha cercato di sviare le domande di Signorini sui suoi amori passati. Nel corso della trentaseiesima puntata del Grande Fratello Maria Teresa Ruta però non ce l'ha fatta e ha confessato un altro flirt, quello con Francesco Baccini. "Quell'anno ci era rimasto malissimo perché la sua canzone non era stata scelta per Sanremo, così l'ho invitato, per consolarsi, a vedere il festival a casa mia, però poi è arrivata anche Guenda che ci ha beccati sul divano a guardare la tv". Ciò che all'inizio ha bloccato la Ruta nel fare il nome del cantate è stata la paura di poter ledere a Baccini, infatti prima di annunciarlo aveva proposto: "Magari aspetto di uscire dalla casa, lo chiamo e sento che ne pensa".

Il noto cantautore ha scritto molte canzoni famose come "Sotto questo sole", "Le donne di Modena" e "Ho voglia di innamorarmi".

Nel 2005 Francesco ha partecipato al reality Music Farm dal quale fu eliminato per aver detto una bestemmia. "Ci siamo frequentati, era una persona molto carina. Era molto deluso perché aveva preparato un pezzo per Sanremo, l’ho visto giù perché non era stato scelto. Ci teneva tantissimo, non era stato inserito nel cast. Era molto giù. Stiamo parlando più di 15 anni fa".