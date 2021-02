Gf Vip, Giulia Salemi eliminata. Pupo la paragona a una "gatta persiana attaccata ai ..."

Un'altra inquilina della casa ha dovuto abbandonare il gioco: al televoto c'erano Stefania Orlando e Giulia Salemi. Signorini ha chiesto alle due di salutare i compagni, sarebbe stata l'ultima volta per una di loro, e di raggiungerlo in studio. Una novità inaspettata che ha un po' sconvolto i concorrenti.

Orlando e Salemi in studio

Alfonso ha prima chiamato Stefania Orlando che ha trovato in Antonella Elia una spalla e successivamente Giulia Salemi che però ha trovato in Pupo una critica e neanche leggera. L'opinionista ha riservato delle parole poco carine all'inquilina, prima che scoprisse di essere stata eliminata: "Sei come una gatta persiana che si attacca ai gioielli di famiglia perché parli, parli, parli e parli. Segui il mio consiglio da uomo, cerca di parlare meno ogni tanto". A voi i commenti.

L'eliminazione di Giulia

Giulia è stata eliminata con il 46% dei voti a favore, quindi con uno scarto minimo con Stefania. L'influencer non si è commossa ma ha subito pensato a Pierpaolo. Signorini ha deciso di comunicare prima a Zorzi e a Pretelli la scelta del pubblico chiamandoli, separatamente, per non far capire a tutta la casa la notizia. Pierpaolo si è commosso e ha affermato di sentirsi in colpa in quanto Giulia potrebbe aver perso al televoto a causa della grande attenzione che la giovane ha riservato all'ex velino. Tempestivo l'intervento di Salemi che gli ha ribadito di essere la cosa più polla che potesse accaderle.

Il pubblico ha deciso che il VIP che deve immediatamente abbandonare la Casa è... GIULIA. #GFVIP pic.twitter.com/w1adtvP6KU — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 19, 2021