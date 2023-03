Salta la replica del Gf Vip, troppe volgarità: la sfuriata di Piersilvio Berlusconi

Come mai ieri sera non è andato in onda la replica del Grande Fratello Vip? La risposta è presto detta, o meglio spifferata. Stando a quanto riportano infatti voci di corridoio, l'amministratore delegato di Mediaset Piersilvio Berlusconi avrebbe deciso di annullare la messa in onda a causa di "troppe parolacce, un eccesso di volgarità e i toni accesi delle discussioni". Nessuna risposta è arrivata al momento da parte di Alfonso Signorini, conduttore e autore del reality show di Canale 5, che terminerà tra un mese circa.

Le indiscrezioni riferiscono di un clima di tensione elevato negli uffici dell'azienda, dopo che Berlusconi ha visionato la puntata andata in onda giovedì 2 marzo in diretta. A suo avviso tanta volgarità rappresenterebbe una mancanza di rispetto nei confronti del pubblico. Motivo per cui questa settimana La 5 - rete che solitamente trasmette le puntate del programma in replica nel giorno successivo - avrebbe disertato il tradizionale appuntamento. Ci saranno ulteriori conseguenze per Signorini e la sua squadra?