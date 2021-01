Gf Vip, scontro tra Samantha De Grenet e Antonella Elia: "Ti vedo ingrassata, sei un borgatara ripulita male"

Fuoco e fiamme nella casa del Gf Vip tra Samantha De Grenet e Antonella Elia a seguito dell'ingresso dell'opinionista nella Casa.

Che tra le due non scorra buon sangue era noto ma lo sconto di questa sera ha regalato perle preziose agli amanti del gossip. Dopo un breve, ma intenso, video riassuntivo Antonella sferra l'attacco: "Ma chi ti credi di essere? Sto cavolo? Credi di avere il diritto di parlarmi così? Su di te ho detto la verità. Con te non si parla perché sei una nobile? Ci siamo incontrate tre volte e non ci siamo nemmeno mai parlate”.

Samantha ed Antonella sono ben lontane da un punto di accordo... e nessuna delle due sembra essere disposta a cedere. #GFVIP pic.twitter.com/j49ZYkjjO1 — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 4, 2021

"Ci siamo incontrate forse dal dermatologo, parli della mia carriera... ma tu al massimo hai fatto la regina del gorgonzola. Un'arrogante convinta di poter dare dell’idiota agli altri. Sei un po' ingrassata comunque, stai cedendo al peso dell’età. Che figo, sono di nuovo nella Casa e ho davanti una str***a ed è bellissimo darle della str***a". "Quanto sei signora, una vera signora..." ha risposto Samantha, ma Antonella ha rincarato la dose: “Sei una borgatara ripulita male. Se potessi entrare dentro, sarebbe un godimento”.

Antonella Elia contro tutti: il confronto con Andrea Zelletta

"Antonella chi vuoi chiamare adesso?" la provoca Alfonso Signorini. "Andrea!" e così Zelletta dalla camera è arrivato di fronte alla glass room. "Perché non ci fai vedere chi sei? Ti tieni nascosto, fai finta di prendere parte ai fatti ma non ti esponi mai" ma Zelletta risponde che lui è così "io sono un ragazzo bravo". Ma Antonella affronta anche il tema della fidanzata Natalia Paragoni: "È successo un fatto la settimana scorsa che è stato molto traumatico. In diretta non hai avuto reazioni e adesso è una settimana che piangi". “Difenderò la mia donna fino alla morte, i chiacchiericci se li porta via il vento" ha concluso Zelletta.