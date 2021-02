Gf Vip, scambio di battute al vetriolo tra Samantha De Grenet e Antonella Elia: "Sei un cane che abbaia"

Tra Antonella Elia e Samantha De Grenet non scorre buon sangue, anzi. I loro scontri in diretta hanno fatto molto discutere.

Questa sera, durante la diretta, è bastato un breve scambio di battute che subito le due si sono infuocate. Elia in particolare è rimasta sorpresa del risultato del televoto che ha subito decretato la salvezza di Samantha De Grenet: "Ma non è possibile, siamo in un altro pianeta. Ma dico, qui ci deve essere una follia collettiva, non ci credo. Non è possibile, già è impossibile che sia uscita Maria Teresa, adesso la prima salva la De Grenet". Signorini ovviamente ha chiesto se Samantha volesse replicare: "In realtà per me non ha parlato nessuno quindi non ho nulla da rispondere".

"Questa supponenza e strafottenza mi hanno già fatto perdere la bussola una volta: piccola iena, non mi freghi una seconda volta. La tua veemenza prima o poi la pagherai" così Antonella ha risposto. "Ciao Elia, tanti baci, divertiti" ha ribattuto De Grenet, "Ah vedo che mi hai risposto" ha incalzato Antonella, "Certo, è la tigre che è in me che vuole rispondere al cane che abbaia".