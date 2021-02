Gf Vip, la frase sugli autistici che potrebbe costare cara a Samantha De Grenet

Nuove polemiche sull'utilizzo improprio della parola "autistico" al Grande Fratello Vip. Dopo quel "mongoloide" pronunciato in modo offensivo dalla ex concorrente Selvaggia Roma, adesso è Samantha De Grenet a cadere in inganno, lasciandosi andare ad una dichiarazione che potrebbe costare cara nella sua esperienza al Grande Fratello Vip.

Samantha De Grenet e la frase sugli autistici

L'episodio è accaduto durante uan conversazione di Samantha con alcuni coinquilini. Nel dettaglio, Andrea Zelletta stava elencando concorrenti nominati ed eliminati dell'Isola dei Famosi 2016 quando la showgirl lo ha interrotto: "Sembri autistico in questo momento - ha dichiarato - Ma come fai a ricordarti?". Il video in questione, tratto dalla diretta h 24 in onda sul canale Mediaset Extra, è rimbalzato presto in rete. C'è chi chiede l'annullamento del televoto (in cui è coinvolta Samantha) e chi invece non giudica offensivo il modo in cui la parola è stata pronunciata. Alla puntata di venerdì prossimo l'ardua sentenza.

I precedenti e l'ira di CoorDown

Una questione simile è stata sollevata già più volte nel passato del Gf Vip. Qualche settimana fa, infatti, Selvaggia Roma disse ad un coinquilino "Non mi fate passare per mongoloide": una esternazione che scatentò l'indignazione degli utenti e che fece tuonare 'CoorDown', l'associazione che si occupa di tutelare i diritti delle persone con sindrome di Down, ma che al tempo stesso non comportò l'eliminazione della concorrente.

E quel caso non fu certo il primo di Coordown contro il Gf Vip di Alfonso Signorini. Era successo già a marzo, quando la direttrice Antonella Falugiani si era scagliata contro la concorrente Asia Valente, colpevole di aver pronunciato la frase "Sei un down". All'epoca, la ragazza era stata solo rimproverata dal conduttore, schivando l'espulsione.