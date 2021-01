Gf Vip, Samantha De Grenet incontra il figlio Brando: "Sei una mamma meravigliosa"

Samantha De Grenet ha parlato della sua vita: dal giorno della nascita, a quello in cui ha perso il suo primo figlio, al giorno in cui ha incontrato suo marito, alla nascita di Brando ed anche il dolore di scoprire di avere un tumore. La sua linea temporale è fatta di alti e bassi, ma Signorini per ricordare i momenti belli ha invitato il figlio di Samantha, Brando, ad entrare nella casa del Gf.

Dopo aver scoperto il tumore, il problema è stato raccontarlo ai miei genitori e a mio figlio. Mi hanno aiutata molto gli amici. Con Brando ho deciso di mantenere il segreto fino a dopo l'operazione. Brando quando mi ha visto ha capito, era un bambino molto sveglio e ha detto subito 'mamma ma era un tumore?', io gli ho detto che era finita, passata e solo la parola evocava qualcosa di brutto. A quel punto lui è scoppiato a piangere".

Gf Vip, Samantha De Grenet incontra il figlio

Un incontro toccante ma divertente. La complicità tra madre e figlio è evidente e così Samantha gli ha chiesto della scuola, della casa, se con il papà se la stiano spassando senza di lei, da brava mamma chioccia De Grenet si è anche informata sulla situazione sentimentale di Brando chiedendogli se fosse fidanzato (ha risposto no).

Un bel momento che ha portato nuova linfa alla concorrente.