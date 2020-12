Samantha De Grenet contro Maria Teresa Ruta dopo la squalifica di Filippo Nardi

La squalifica di Filippo Nardi annunciata ieri dal GF Vip è stata argomento di discussione tra i concorrenti del reality che, nelle ore successive alla diretta di Canale 5, hanno commentato a caldo le affermazioni costate al ‘conte’ il più severo dei provvedimenti.

In particolare, è stata Samantha De Grenet ad esprimere la sua perplessità per l’atteggiamento di Maria Teresa Ruta, rimproverata per non aver mai palesato a Filippo Nardi quanto si sentisse ferita per le sue dichiarazioni. “Hai sbagliato, dovevi dirlo a lui, non qua in puntata”, ha affermato la showgirl. Ma Maria Teresa ha chiarito di aver parlato con Filippo: “Non sono andata nel dettaglio, ma gli ho fatto capire che non mi faceva piacere quel comportamento”, ha spiegato la conduttrice, difesa anche da Cecilia Capriotti.

“Secondo me dovevate difenderla anche quando lui ha iniziato dicendo che era la meno sensuale della casa. Le donne vanno sempre rispettate. Sono più sensibili degli uomini”, ha affermato Cecilia. “Smettetela con la storia del rispetto delle donne, io vedo solo persone e tutti vanno rispettati”, ha aggiunto Samantha, “basita” per non aver visto subito Maria Teresa reagire alle parole che Filippo le riservava.

SDG è ufficialmente scema: "Sono basita, MTR aspetti la puntata per dire queste cose di Nardi?"

I N C O M M E N T A B I L E #GFVIP pic.twitter.com/YlIoCLxBZ1 — Il Grande Flagello (@grande_flagello) December 19, 2020

Maria Teresa si deve pure giustificare

SDG: "Dovevi dirglielo a lui, non qui in puntata"

MTR: "questo è il tuo pensiero"#GFVIP pic.twitter.com/jTRpI5ju8k — Il Grande Flagello (@grande_flagello) December 19, 2020

Filippo Nardi scrive ai fan dopo la squalifica dal GF Vip

All’indomani della squalifica Filippo Nardi è tornato sull’accaduto per ribadire le proprie scuse a quanti si sono sentiti offesi dalle sue parole: “Mi scuso pubblicamente per qualsiasi frase che ha offeso la sensibilità pubblica, la mia ironia è sempre stata borderline e accetto di aver esagerato in alcuni momenti. Peccato, mi stavo divertendo molto. Buon Natale a tutti”, ha scritto su Instagram l’ex concorrente del GF Vip, corredando il suo pensiero allo screenshot di chi, definendo ingiusta la sua eliminazione, ha accompagnato il post con gli hashtag #falsi e #ipocriti.