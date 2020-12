Gf Vip, è rissa tra Stefania Orlando e Samantha De Grenet: il video della lite

Non scorre buon sangue tra Stefania Orlando e Samantha De Grenet. Subito dopo l'ingresso della seconda nel reality show (è entrata a scoppio ritardato rispetto agli altri, e precisamente la scorsa settimana), l'atmosfera si è fatta tesa in casa. Il motivo? Le due sembrano davvero non sopportarsi. Basta infatti una divergenza di opinioni su "come si lavano le teglie" in cucina per scatenare il fuoco del litigio. Lite che poi si protrae nelle ore successive e che non sembra aver alcun margine di miglioramento.

Le liti tra Stefania Orlando e Samantha De Grenet

Tutto è nato mentre, appunto, Samantha stava lavando i piatti: un gesto che non ha trovato l'apprezzamento di Stefania dal momento che la donna stava usando le teglie per scolare le stoviglie. "Con queste si mangia, ci servono", ha gridato. E l'altra non si è lasciata intimorire: "Io lavo i piatti come mi pare. Quanti anni penso che ho?". Secca la risposta della Orlando: "Dodici".

La maretta è poi proseguita nel corso della giornata, tanto da diventare virale sui social. Tanti i siparietti condivisi dagli utenti. Nel più plateale, Samantha si scaglia contro Stefania senza freni: "Io c’ho mio figlio che mi guarda a casa quindi se vuoi fare dei giochetti del cazzo, te li fai da sola. Non mi metti in mezzo a me. Ho un figlio che mi guarda ed essere attaccata da una psicopatica sul niente non mi sta bene".

De Grenet e la (chiacchierata) difesa di Filippo Nardi

Samantha De Grenet, tra gli ultimi ingressi nel reality show, ha iniziato da subito a creare "dinamiche" all'interno della Casa. Molto si è parlato, infatti, della sua difesa a beneficio di Filippo Nardi, ex concorrente squalificato a seguito di dichiarazioni sessiste pronunciate nei confronti di Maria Teresa Ruta. L'uomo, infatti, aveva dichiarato di avere un debole per la splendida 50enne, che però ha ribadito di esser sposata (con prole).

La lite tra Stefania Orlando e Samantha De Grenet nasce in cucina per il lavaggio delle teglie#GFVIP pic.twitter.com/KwSzl1LG1B December 22, 2020