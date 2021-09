Gf Vip: chi è Samy Youssef, dalla traversata del Mediterraneo alla vita da modello

Un altro bellissimo del piccolo schermo e delle passerelle è uno dei concorrenti del Gf Vip 6: è Samy Youssef. Scopriamo chi è il modello.

Gf Vip, chi è Samy Youssef

Samy Youssef è nato il 15 settembre 1995 a Sharm el-Sheikh e fin da piccolo ha iniziato come modello, sfruttando la sua bellezza.

La sua infanzia è stata difficile a causa della povertà e quando aveva 15 anni ha attraversato il Mar Mediterraneo su un barcone che purtroppo affondò al largo di Trapani portando alla morte quasi tutti i passeggeri: i supersitit furono solo 3 tra cui Samy. La vita lo ha messo a dura prova, ma lui ha saputo iniziare da capo diventando un conosciuto modello. Nel 2019 ha partecipato a Temptation Island Vip 2 come tentatore.

Gf Vip: Samy Youssef è single?

Sulla sua vita privata non si sa molto e anche sui social non pubblica foto "private". Durante l'intervista che gli ha fatto la redazione del Gf ha raccontato molto poco di sè e parlando dell'amore ha detto: "Se penso di trovare l'amore dentro la casa? perché no.. boh".