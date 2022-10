Sara Manfuso furiosa con Alfonso Signorini: "Ho subito violenza sessuale in casa e nessuno mi ha tutelato"

Sara Manfuso si è scagliata ferocemente contro Alfonso Signorini in una furiosa litigata in diretta tv. Il motivo? Le parole della Manfuso sul vero motivo per cui ha deciso di abbandonare volontariamente la casa del Grande Fratello Vip.

"Non è stata una situazione facile. Non potevo pensare di concorrere a vincere un montepremi dopo che in quella casa pendeva un'accusa di bullismo, va contro tutti i miei principi", ha detto subito Sara, visibilmente nervosa per poi fare una rivelazione choc che ha lasciato tutti a bocca aperta. Giovanni Ciacci le avrebbe toccato il sedere all'interno della casa chiedendole di fingere una violenza sessuale proprio a lei che ha vissuto in prima persona questa traumatica esperienza. Sara ha poi specificato che non si è sentita tutelata né da Alfonso Signorini che conosceva la sua storia, né dalla produzione del Grande Fratello Vip.

"Io non mi sono sentita tutelata dalla situazione, da te, dal Gf - ha detto Sara Manfuso senza peli sulla lingua e, soprattutto, senza avere paura di andare contro il padrone di casa - Io sono entrata al Gf Vip per raccontare la mia storia. Sono stata vittima di violenza sessuale e sono entrata nella casa senza etichette, per farmi conoscere per come ero. C'è stato un episodio in cui ero in cucina con un uomo (Giovanni Ciacci) che mi ha toccato il c*lo e mi ha detto "Simuliamo una violenza sessuale" e io ho riso per imbarazzo ma ero scioccata e nessuno ha fatto qualcosa per me, nessuno mi ha chiamata in confessionale e tutti di voi conoscevano la mia storia".

All'ascolto di queste parole sia Giovanni Ciacci, seduto accanto alla Manfuso, sia Alfonso Signorini si sono arrabbiati dando vita a una litigata violenta in diretta negli studi del Gf Vip. "Dovevi trovare una ragione più plausibile per uscire dalla casa del Gf Vip" ha poi concluso Signorini dopo aver detto a Sara che avrebbe dovuto fare qualcosa lei, dopo quel gesto e non sorridere per imbarazzo.

Parole che hanno lasciato tutti a bocca aperta e provocato un vero polverone e siamo sicuri che domani ne sentiremo parlare molto. Sara, intanto, ha subito abbandonato lo studio.