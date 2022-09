Sara Manfuso pronta a lasciare il Gf Vip: ecco perché

E? andata in scena ieri la terza puntata del Grande Fratello Vip. Sara Manfuso stata una delle protagoniste della serata. A far discutere la doppia faccia della giornalista, amica di Ginevra Lamborghini, ma che al contempo sparla della ragazza dietro le sue spalle.

La doppia faccia di Sara

Durante la diretta è infatti stata mostrata una clip in cui si vede la Manfuso malignare sulla sorella di Elettra insieme ad Elenoire Ferruzzi e Giaele De Donà. Immediata la reazione della Lamborghini, che è apparsa risentita dalle parole di quella che credeva un?amica: ?Se pensate quelle cose ditemele in faccia. Certo che ci sono rimasta male e ve lo sto dicendo. Un gioco? No a me sembravate abbastanza velenose onestamente. Da quello che ho visto non mi sembrava uno scherzo?.

La minaccia della Manfuso

Ma Sara non ci sta e durante la pubblicità del reality è sbottata contro la produzione del programma, rea di averle fatto fare una figura barbina: ?No questo non mi piace. Io ho detto tante belle cose di te Ginevra e loro mostrano quello. Erano battute tra di noi nulla di più. E comunque figurati Ginevra, si scherza. Io anche a Giaele ho detto di venire da te a chiederti scusa. Le ho detto che non si era comportata bene con te. Non ci sto a passare per arpia?.

Secondo la moglie del politico Andrea Romano è stato fatto un montaggio ad hoc. Un montaggio che l?ha fatta davvero adirare, tanto che la Manfuso minaccia di abbandonare il programma: ?Io ho sbagliato a venire e ora vado via subito proprio. Non ci sto mi fanno sembrare l?arpia della situazione e non mi va. Sono delusa e mortificata perché viene fuori una roba che non esiste. Guardate che non ci sto qui a fare il capro espiatorio. Essere dipinta così. Hanno fatto un montaggio contro di me?.

Un ramoscello d?ulivo

Una volta terminata la puntata Sara Manfuso ha cercato Ginevra decisa a chiarire la sua posizione: ?Tu hai tanta testa e hai capito tutto. Io ci tengo indipendentemente che capisca la verità. Voglio che tu sappia che non ce l?ho con te. Sei una persona con cervello e sicuramente capirai tutto. Quando hai voglia parliamo meglio?, ha chiosato la giornalista, seppur la Lamborghini non è apparsa molto aperta: ?Ok poi in un altro momento parleremo di quello che è successo?.