Gf Vip, stop alla diretta su Mediaset Extra: "Sara Manfuso è scappata dalla Casa"

Cosa succede nella Casa del Grande Fratello Vip? E' giallo sulle ultime vicissitudini che attanagliano il loft più spiato d'Italia, quello di Cinecittà. Da una parte c'è un dato di fatto, ovvero l'interruzione della diretta h 24 su Mediaset Extra, dall'altra invece l'ipotesi dilagante che le immagini siano state interrotte a causa del presunto abbandono della concorrente Sara Manfuso. Ma andiamo con ordine.

Dal primo pomeriggio di oggi, la diretta del Gf Vip - ovvero la live no-stop trasmessa con i vipponi dalle 9 del mattino alle 6 del giorno successivo sul canale 55 - è interrotta. Un episodio inedito. Al suo posto, il Rewind del GF Vip, ovvero immagini già viste e quindi in replica. In sovrimpressione, la seguente scritta: "Siamo in attesa di collegarci in diretta con la casa del Grande Fratello". Nessuna spiegazione ufficiale circa l'interruzione, ma essendo i telespettatori appassionati molto attenti alla diretta, hanno cominciato ad avanzare svariate ipotesi.

Su tutte, il ritiro di Sara, che già nella scorsa puntata di prima serata aveva manifestato l'intenzione di abbandonare il gioco, poiché riteneva di non sentirsi rispecchiata nelle polemiche scoppiate sul caso Bellavia. Nessuna conferma è però arrivata dalla produzione circa l'abbandono della concorrente. Da una parte, dunque, ci sono alcuni utenti di Twitter, che parlano di una reazione irruenta della 38enne, la quale avrebbe messo in atto un tentativo di uscire dall'appartamento (conseguente al quale, la produzione avrebbe deciso di interrompere la live). Dall'altra però, nel tentativo di risalire alla fonte di questa indiscrezione, c'è il rischio che si tratti di una fake news; fake news che avrebbe acquistato forza - e all'apparenza veridicità - proprio nella sua viralità.

Insomma, finché non sarà il Grande Fratello Vip a parlare, nessuna ipotesi è esclusa. Sebbene infatti non vi è alcuna prova del ritiro della concorrente, su Twitter spopolano meme in merito alla vicenda.

Perché Sara potrebbe aver deciso di lasciare

Ad alimentare la convinzione del pubblico circa l'abbandono di Sara, moglie dell'ex deputato del Pd Andrea Romano, ci sono alcuni accadimenti recenti. A spingerla a lasciare, in particolare, potrebbe essere stata la denuncia del Codacons arrivata in queste ore contro i concorrenti del Gf Vip. Nel dettaglio, l'associazione dei consumatori invita ad "indagare per violenza privata i responsabili" del bullismo nei confronti di Bellavia. Ed è proprio rispetto a questo bullismo che Sara teneva a prendere le distanze, essendo lei stessa impegnata in prima persona in associazioni contro il bullismo e contro la violenza di genere (di cui lei stessa è stata vittima).

Sara Manfuso che distrugge mezza casa per poter scappare pic.twitter.com/dA83eHgKJY — ciccio; ?? (@ciccio_co) October 5, 2022

Sara Manfuso con la porta rossa pic.twitter.com/Ag1FgwlpTl — trashtvstellare (@tvstellare) October 5, 2022

sara manfuso che scappa dalla casa per rifondare il PD



pic.twitter.com/0z0x7IPNn4 — federic? titanico era (@federic0x1) October 5, 2022