Sara Manfuso commenta la sua uscita dal Gf Vip: "E' stato ignobile"

Ieri durante la puntata del Gf Vip c'è stato un forte scontro tra ed il padrone di casa Alfonso Signorini e Sara Manfuso. La giornalista ha spiegato il perché ha deciso di abbandonare volontariamente la casa del Grande Fratello Vip.

“Non è stata una situazione facile. Non potevo pensare di concorrere a vincere un montepremi dopo che in quella casa pendeva un'accusa di bullismo, va contro tutti i miei principi", ha spiegato Sara, visibilmente nervosa per poi fare una rivelazione choc che ha lasciato tutti a bocca aperta. La donna ha asserito che Giovanni Ciacci le avrebbe toccato il sedere all'interno della casa chiedendole di fingere una violenza sessuale, proprio a lei che ha vissuto in prima persona questa traumatica esperienza. Sara ha poi specificato che non si è sentita tutelata né da Alfonso Signorini che conosceva la sua storia, né dalla produzione del Grande Fratello Vip.

Una versione dei fatti che tuttavia non ha convinto il conduttore: “Dovevi trovare una ragione più plausibile per uscire dalla casa del Gf Vip”, ha detto Signorini invitando la donna ad abbandonare lo studio.

Il ritorno sui social

Dopo aver abbandonato la diretta la Manfuso è ricomparsa sui social, dicendo la sua su quanto accaduto. “Non ho mai accusato Giovanni Ciacci di molestie sessuali, ho solo precisato quanto mi abbia ferita la frase ‘simuliamo una violenza sessuale’ accompagnata alla toccata dei miei glutei all’interno della casa del GF Vip 7”, scrive Sara, che poi rammenta la sua vicenda personale: “Io sono stata vittima di violenza sessuale a diciassette anni e l’ironia sul tema riacutizza un dolore mai davvero superato. Un problema mio? Colpa degli altri? Ho riso alla sua frase nella casa non perché fossi connivente, ma perché provavo imbarazzo e umiliazione. Non volevo che il mio passato – che pure sarei stata disposta a raccontare secondo i miei tempi e modi – emergesse in una maniera tanto ignobile e ho provato ancora una volta vergogna, preferendo tacere”.

La reazione del web

Queste le parole della 35enne a corredo di un’immagine sullo stop alla violenza. Tuttavia la sua versione dei fatti non ha convinto i followers, che sono intervenuti a scagliarsi contro la donna. “Però Sara, se non ti sei sentita tutelata dalla produzione del GFVip che non ti avrebbe chiesto come stessi dopo lo sketch con Giovanni Ciacci, perché non lo hai fatto presente a Signorini o alla produzione? Cioè, se non ci fosse stato lo scandalo Bellavia tu saresti rimasta in casa senza problemi e questo tuo disagio nessuno lo avrebbe saputo?”, scrive la pagina Biccy. “Hai fatto tutto tu, lui ti ha chiesto scusa e tu hai iniziato a dire idiozie. Lo abbiamo visto tutti, sei falsa e ipocrit”, asserisce un utente. Gli fa eco un altro follower: “Ma se per prima tu hai detto la parola simuliamo ! Dio mio ci fai o ci sei ? Io non ho più parole veramente”.