Gf Vip, Sarah Altobello urla in piena notte per il dolore: "Mi sono spezzata qualcosa"

Momenti di concitazione questa notte nella Casa del Grande Fratello. Dopo la diretta Sarah Altobello ha accusato dei forti dolori al costato ed è stato necessario l'intervento di un medico, entrato a visitarla.

Le urla e il pianto dell'influencer hanno spaventato i compagni che erano in camera con lei. A soccorrerla per primo è stato Alberto De Pisis. "Alberto aiuto sto male, non posso muovermi sto malissimo" gridava Sarah in lacrime, provando a spiegare: "Ho fatto crack, ti prego chiama qualcuno. Sto male. Non riesco a muovere il costato. Fai qualcosa, aiutami, mi sono spezzata una costola. Fa malissimo ca***".

Il commento dei compagni

Secondo quanto riportato da Luca Onestini agli altri inquilini, un medico sarebbe entrato poco dopo per visitarla, ma non si hanno ancora altre informazioni in merito. Oriana ha fatto sapere che Sarah accusava questo dolore alle costole già da due giorni, ma ha un'altra opinione su quanto accaduto: "Secondo me piange per la lite con Daniele e non per altro". La puntata di ieri è stata complicata per Sarah Altobello, che non solo ha avuto una brutta discussione con Dal Moro ma è stata attaccata duramente da Sonia Bruganelli per il bacio con Attilio Romita (che ha mandato su tutte le furie la compagna del giornalista). "Sa che vuole bene alla sua donna, passare sulla vita degli altri è una roba orribile" ha tuonato l'opinionista e lei si è subito difesa, promettendo: "Non andrò più da lui con quel modo di fare, non voglio rubare l'uomo a nessuno".