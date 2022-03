Gf Vip, Manila Nazzaro contro le principesse: "Scorrette, tutti abbiamo bisogno dei soldi"

Dopo la diretta di ieri sera Manila Nazzaro ha avuto da ridire sul comportamento, secondo lei scorretto, delle principesse che puntano ad arrivare in due alla finale per avere più possibilità di vincere. La questione è stata sollevata da Jessica durante la diretta quando ha scoperto di essere al televoto, la principesse preoccupata ha chiesto subito a Miriana Trevisan se secondo lei aveva delle possibilità di vincere il televoto e quindi avere la possibilità di arrivare in finale. Manila, che aveva ascoltato la conversazione, è intervenuta: "Veramente fai queste domande? Stai serena". Jessica però ha ribattutto preoccupata: "Sono al televoto con Miriana e con Davide".

Nazzaro dunque risponde stizzita: "Ho capito, ma tu non sai quello che c'è fuori. Ragazze, tanto ormai, lunedì ci vado pure io al televoto. Ci vado di sicuro. Che dobbiamo fare? Secondo me dovete essere tutti più sereni, perché questa roba della finale vi sta un po' sfuggendo di mano".

Lo sfogo di Manila Nazzaro contro Lulù e Jessica

"Ho visto un accanimento brutto per questa finale, una roba che mi ha investito e mi ha fatto sentire male, una cosa brutta. Io non arriverò nemmeno alla semifinale sono certa, anche qui dentro dicono che sono tra i più deboli. Però non voglio sentire discorsi come ‘devo andare in finale perché ho bisogno dei soldi’. Questa roba è davvero scorretta", ha affermato Manila.

"Ho bloccato subito Jessica e le ho detto ‘non mi fare questi discorsi perché mi fanno inca***re’. Perché Jessy è andata da Miriana chiederle se la vedeva in finale. Già questa roba qui per me è strana. Ti rendi conto? Ha detto ‘se andiamo in due abbiamo più possibilità di vincere per il montepremi, perché abbiamo bisogno di quei soldi’. Dai ma abbiamo tutti bisogno dei soldi. Secondo voi se io non avessi bisogno stavo sei mesi lontano dai miei figli? Eppure la gente non lo capisce. Infatti a Jessica ho detto ‘non dire sta roba dei soldi perché vale per te come per tutti. Sono distante dal mio cuore da tanto tempo e se è così è perché anche io avrei bisogno, eppure non lo ripeto a tutti'".