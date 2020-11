Gf Vip, Selvaggia Roma: "Baci appassionati con Pierpaolo". Lui nega, sarà vero?

L'ingresso di Selvaggia Roma ha già scombussolato le dinamiche nella casa del Gf Vip. L'ex concorrente di Temptation Island sarebbe dovuta entrare a fine ottobre ma era risultata positiva al covid e per questo la sua entrata è stata posticipata a oggi, 13 novembre.

Baci tra Selvaggia Roma e Pierpaolo Pretelli

Secondo Roma tra lei e Pretelli ci sarebbe stata una relazione, lei, come Elisabetta Gregoraci, sarebbe un'amica speciale del Velino di Striscia la Notizia e per sua stessa ammissione sarebbe interessata a riconquistarlo. "Ci sono stati dei baci - ha dichiarato Roma -. Non so se lui se li ricorda, penso di sì. Ci conosciamo da due anni, tramite amici di amici. Abbiamo fatto anche un evento insieme. Anzi, no ci siamo incontrati la prima volta dal parrucchiere".

Selvaggia Roma vs Elisabetta Gregoraci

Prima del suo ingresso come concorrente nella casa del Gf Signorini ha fatto incontrare Elisabetta e Selvaggia per uno "confronto-scontro". "Tu non mi conosci però io conosco te - si è presentata così Roma a Gregoraci -. Volevo dirti delle cosine su Pierpaolo. Io sono molto affezionata a lui, non sei l'unica amica speciale. Ho visto che ti sei divertita un po'. Ci hai marciato su. L'hai fatto soffrire, è un bravo ragazzo. Pierpaolo mi interessa, tanto. Ci sono stati dei baci con la lingua, ma per motivi lavorativi non siamo andati oltre. Dovevi mettere i paletti subito". Elisabetta, non ha atteso molto prima di rispondere affermando che il loro sia un "rapporto puro. Avere una persona che ti supporta è importante. Non ho bisogno di marciare e di giocare.. Sono stata chiara dall'inizio, credimi. Adesso abbiamo rallentato, siamo riusciti a parlarci. Ci vogliamo bene. Né io prendo in giro lui né lui prende in giro me. Lui non mi ha mai parlato di te, ma di altre sue ex".

La verità di Pierpaolo Pretelli sul rapporto con Selvaggia Roma

Per Pierpaolo Petrelli Selvaggia Roma è solo un'amica e non speciale ed ha negato che tra i due ci sia mai stato del tenero: "Selvaggia è una mia amica, non speciale. Ha avuto un rapporto con un mio amico, non con me. Non ci sono mai stati baci". Quando poi Selvaggia ha fatto il suo ingresso nella casa il concorrente l'ha accolta con il sorriso e l'ha abbracciata ribadendo però che non ci sarebbero mai stati dei veri baci tra di loro.