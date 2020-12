Selvaggia Roma esce dal Gf Vip ed attacca Chiofalo: "Comportamento deprecabile"

"Francesco Chiofalo mi dà della bugiarda? Cosa non si fa pur di apparire!". Così Selvaggia Roma, l'influencer eliminata dal 'Gf Vip' la scorsa puntata dopo essere finita in nomination prima con Stefania Orlando e Andrea Zelletta e poi con Giacomo Urtis, all'Adnkronos risponde ironicamente alle accuse mosse dal suo ex fidanzato Francesco Chiofalo che, ospite nel salotto di Barbara D'Urso, aveva affermato che Selvaggia nella Casa del 'Gf Vip' aveva mentito sostenendo di essere stata abbandonata dal padre dall'età di 15 anni.

Per avvalorare la sua tesi, l'ex concorrente di 'Temptation Island', aveva portato con sé una foto risalente al 2018 che ritraeva l'influecer sorridente accanto a suo padre. ''Non ho rapporti con mio padre da quando avevo 15 anni -sottolinea Selvaggia- quella foto che ha mostrato Chiofalo risale al 2019, era il compleanno di mio fratello e lui mi pregò di andarci nonostante ci fosse mio padre e così feci. C'ho sempre litigato - ribadisce l'influencer - non mi ha mai mantenuto e una volta mi disse: 'tu non sei più mia figlia'. Lui (Chiofalo, ndr) lo conobbe per altri motivi perché comunque preoccupato dei suoi atteggiamenti aggressivi nei miei confronti ma preferirei non parlare perché io, al contrario di lui, non ho necessità di farmi pubblicità con la sua faccia''.

''Io con mio padre non ho mai avuto rapporti salvo incontri sporadici e sinceramente -continua- prescindendo da tutto, credo che sia davvero deprecabile approfittare di una situazione familiare così delicata solo per garantirsi 60 secondi di notorietà e sono profondamente grata a Barbara D'Urso che ieri sera in trasmissione mi ha difesa da quelle accuse ridicole. Sono indignata dal fatto che nonostante con Chiofalo (Francesco, ndr) sia finita da tempo lui non trovi soluzioni diverse da quelle di attaccare me per avere quel minimo di visibilità che altrimenti non avrebbe -prosegue- è imbarazzante che questa persona, uscita fortunatamente dalla mia vita da anni, continui ad attaccarmi solo per andare in televisione''.

"Domenica -anticipa- sarò ospite anche io di Barbara D'Urso dove darò la mia versione dei fatti ma senza alcun confronto con questa persona perché non intendo dargli in nessun modo la possibilità di avere ancora visibilità grazie a me", incalza la Roma.