Gf Vip, Selvaggia Roma già a rischio espulsione per la frase sui disabili (VIDEO)

E' appena entrata ma attorno a lei è già scoppiato un caso. Parliamo di Selvaggia Roma, ultimo ingresso nella Casa del Gf Vip, che si è lasciata andare ad una frase finita nel mirino dell'associazione CoorDown, principale Onlus italiana che promuove e tutela i diritti delle persone con sindrome di Down. Oggetto del contendere, la parola "mongoloide".

Selvaggia Roma e la frase sui disabili

E' la stessa onlus a condividere sul proprio profilo Instagram un video in cui Selvaggia, ex concorrente di Temptation Island e di professione influencer, usa la parola "mongoloide con intento spregiativo e offensivo per le persone con sindrome di down", si legge nel tweet. "Chiediamo provvedimenti verso la concorrente - scrive ancora lo staff - Basta insulti e linguaggio discriminatorio!". Nel dettaglio, Roma dice a un coinquilino: "Non mi fate passare per mongoloide".

CoorDown contro il Gf Vip, il precedente

Non è la prima volta che l'associazione Coordown tuona contro il Gf Vip di Alfonso Signorini. E' successo già a marzo, quando la direttrice Antonella Falugiani si è scagliata contro la concorrente Asia Valente, colpevole di aver pronunciato la frase "Sei un down". All'epoca, la ragazza era stata solo rimproverata dal conduttore, schivando l'espulsione. "Siamo stanchi perché più volte abbiamo espresso sdegno e rabbia per l'uso violento della parola mongoloide o Down, ma abbiamo il dovere di denunciare - dichiarò in quel frangente a Today - Bisogna raccontare il valore e il contributo che le persone con sindrome di Down possono portare alla società, la loro lotta continua per essere creduti e ascoltati quando riconoscono sguardi che li trafiggono, e ci trafiggono, e che entrano nell'anima".

