Selvaggia Roma: "Elisabetta Gregoraci si è approfittata di Pierpaolo. Ecco cosa faceva nella casa"

Per Selvaggia Roma essere riuscita ad entrare al Grande Fratello Vip, ovvero nella Casa più spiata d'Italia, è stato ''un sogno che si è realizzato. Volevo che il pubblico conoscesse cio che sono veramente, purtroppo ho avuto poco tempo per farmi conoscere ma spero nel ripescaggio che si terrà a Natale''.

Selvaggia Roma contro Elisabetta Gregoraci

Selvaggia parla poi del duro scontro che ha avuto con l'ex coinquilina Elisabetta Gregoraci quando l'accusò di essersi presa gioco di Pierpaolo Petrelli: "Pierpaolo era molto agitato quando c'era Elisabetta nella Casa - racconta - francamente non ho visto questo grande amore né da parte di lei né da parte di lui. L'ho anche punzecchiata un po' sulle mie storie di Instagram (che mostravano una lussuosa Lamborghini seguita da una didascalia con su scritto: 'Mi sei venuta a prendere, Eli?', ndr), perché lei dopo ha provato a fare l'amica, mi ha abbracciato diverse volte per fare la carina con me ma la mia opinione su di lei non cambia''.

"Elisabetta (Gregoraci, ndr) - dice ancora Selvaggia - è una persona che da subito ha fatto di tutto per restare nella Casa approfittando di Pierpaolo che ingenuamente c'è cascato e che ha potuto dare il meglio di sé solo quando lei è uscita dalla Casa''.