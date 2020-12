Gf Vip, Selvaggia Roma: "Io e Enock ci siamo baciati, era già fidanzato"

(Nel video Selvaggia Roma parla di Enock)

Enock continua a dribblare Selvaggia Roma. Appena arrivato in studio, lunedì sera, dopo l'eliminazione, il fratello di Balotelli ha negato di aver avuto un approccio fisico con l'influencer la scorsa estate in discoteca. Eppure Tonyy Aglianò, amico di Selvaggia, a Pomeriggio Cinque ha sostenuto il contrario: "Io ero presente quella famosa sera del 16 luglio e il flirt tra Selvaggia ed Enock c'è stato assolutamente. Si sono dati un bacio intenso. Lui già da dicembre 2019 scriveva a Selvaggia su Instagram. Durante l'estate era già fidanzato. Io e Selvaggia siamo arrivati in discoteca e sia Enock che un suo amico ci hanno fatto cenno con la mano chiedendoci di entrare nel privè. In realtà quel cenno non era per Selvaggia, ma per me".

Selvaggia Roma: "L'amico di Enock era interessato a Tony"

Appena sveglia, Selvaggia Roma è tornata sull'argomento, parlandone con Dayane Mello e Stefania Orlando: "Tony mi disse che questo amico di Enock era interessato a lui, ci ha invitato a questa serata". Occhio però a non fare nomi, come chiede l'influencer a Giacomo Urtis, che sembra essere informatissimo sull'identità del protagonista. Tornando a Enock, si sono conosciuti quella sera e poi lui l'avrebbe cercata sul telefono: "Ho parlato con lui sul cellulare, subito dopo i messaggi mi ha chiamato. Era lui. Non era l'amico, perché l'amico era interessato a Tony".

Selvaggia Roma e il bacio con Enock

Selvaggia non ci gira intorno: "Cercano di distogliere l'attenzione su Enock che mi ha baciato. C'è stato un bacio, lui era fidanzato, come tante altre persone che conosco e che magari si fanno i cavoli loro. Mi ha fatto passare per una bugiarda". Adesso che Enock non è più in casa, sarà impossibile un faccia a faccia. Almeno fino alla prossima puntata.