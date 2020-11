Gf Vip, Selvaggia Roma: "Mio fratello ha provato a uccidersi"

Entrata in Casa da poche settimane, Selvaggia Roma inizia ad aprirsi e a raccontare molto di lei, soprattutto con Tommaso Zorzi, con cui sta nascendo una bella amicizia. Mentre provava a consolarlo - da qualche giorno è molto abbattuto per via di alcune tensioni e perché ha paura che Francesco Oppini voglia uscire - l'influencer romana gli ha fatto una confessione molto dolorosa riguardante suo fratello.

"Il problema è che lui soffre un po' di depressione, in tutti i sensi" ha rivelato Selvaggia, parlando di un momento buio vissuto dal fratello la scorsa estate: "È stata la prima volta che mi hanno detto una cosa che non è stata brutta, di più. Questa estate ha avuto un bel problema, era rimasto da solo. Sai quando non vieni ascoltato e cerchi di lasciarti andare. Non si tratta di droga fortunatamente, ma si tratta della vita stessa".

Il fratello di Selvaggia Roma ha tentato il suicidio

Tommaso Zorzi ha capito subito la gravità della cosa e ha chiesto alla nuova amica se suo fratello avesse provato a togliersi la vita. "Sì, ci ha provato - ha risposto Selvaggia - Ha provato ad uccidersi, nel modo più ovvio. Stava al bagno e ha provato a farsi dei tagli".

Selvaggia Roma: "Non mi sono fatta sentire, lui aveva bisogno di me"

Molto provato da questa confidenza, Tommaso continua ad ascoltare Selvaggia. "Lui non è solo - ha spiegato - ma non è mai stato ascoltato come voleva realmente. Io me ne sono accorta dopo. Ho avuto un problema con mio padre e ho lasciato andare questa cosa. Non gli ho dato retta. Non c'ero, non mi sono mai fatta sentire, lui invece aveva bisogno di me".