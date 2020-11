Gf Vip, il retroscena su Selvaggia Roma: ha sedotto (entrambi) i fratelli Petrelli

Ahi, ahi, ahi Selvaggia Roma, quanti gossip sul suo conto da quando è entrata nella Casa del Gf Vip. Dopo gli attacchi della ex amica Eliana Michelazzo (ex agente di Pamela Prati che ha detto di essere stata 'sfruttata' e poi abbandonata, ndr), adesso è la volta di Giulio Petrelli, fratello del più famoso Pierpaolo, concorrente del reality show di Canale 5, che dice che l'aitante romana ci avrebbe provato con lui (ma solo dopo averci provato col fratello, appunto). La spifferata arriva a Pomeriggio 5, nel salottino rosa di Barbara d'Urso.

Selvaggia Roma e i fratelli Petrelli

Se infatti già qualche giorno fa Giulio aveva lasciato intendere le avances di Selvaggia, adesso parla chiaro: "Ci ha provato anche con me. Ci sono dei messaggi che risalgono a prima di entrare nella Casa. Si è avvicinata molto". Il bel giovane è pronto a tirare fuori le prove: ci sarebbero infatti fior fior di screenshot di presunte chat in cui lei lo seduce. "Ho pubblicato delle chat in cui Selvaggia prima mi ha detto di avere avuto una relazione con Pierpaolo e dopo un giorno ha negato tutto. Ci ha provato anche con me. Poi ha cancellato tutti i messaggi e mi ha bloccato ma io avevo fatto gli screen. Non è vero che si sono baciati. Hanno partecipato a un evento insieme, c’ero anch’io".

A difendere Selvaggia, di professione influencer ed ex concorrente di Temptation Island, è stata l’amica Luce Barucchi, ex volto di Uomini e Donne. "Io sapevo già che si erano baciati - dice a proposito del rapporto con Pierpaolo - Non è che se una persona ha un carattere espansivo, ci sta provando. Si sono baciati. Lo sapevo da prima che uscisse fuori questa cosa. Se ci fate caso, Pierpaolo all’inizio dice no, poi parla di un mezzo bacio a stampo".

Secca la replica di Giulio: "Ma io ho dei messaggi in cui Selvaggia nega tutto. Lei, ogni volta che andava in discoteca, andava dietro a Pierpaolo che lavorava lì. Dove andava lui, c’era Selvaggia".