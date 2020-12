Selvaggia Roma racconta in lacrime: “Volevo uccidermi per far sentire in colpa mio padre”

(Selvaggia è in lacrime, Maria Teresa trascina la ragazza in Lavatrice, l'abbraccia e rimangono così a lungo finché Selvaggia non si calma)

Momento di forte sconforto per Selvaggia Roma che al Grande Fratello Vip si è lasciata andare in uno sfogo molto intimo riguardo al suo passato famigliare segnato dal pessimo rapporto con il padre. “Volevo uccidermi per farlo sentire in colpa”, ha confidato i lacrime a Maria Teresa Ruta con cui ha stretto un rapporto molto forte in questi giorni di permanenza nella Casa: “Mia madre non si è più rifatta una vita dopo mio padre. Si è sempre dedicata a me e non era propensa a trovare un nuovo uomo”, ha raccontato l’influencer, spiegando di non essersi mai aperta con alcuno rispetto a quanto accaduto e di aver anche cambiato nome e cognome per cercare di staccarsi dal padre con cui litigava spesso.

In un abbraccio e nelle parole di conforto la comprensione di Maria Teresa Ruta: “Tua madre lo sa… Le mamme sanno… E’ stato un modo per elaborare il dolore, per farlo sentire in colpa per tutta la vita”, le ha detto cercando di calmarla e facendo sentire il suo affetto all’amica che ha colto l’occasione per ribadirle quanto si sia legata a lei durante questa esperienza.

Selvaggia ha detto che ha tentato il suicidio dopo l'abbandono del padre o ho capito male? #gfvip — Christian (@_tateduncan) December 2, 2020

Selvaggia è scoppiata a piangere perché ha detto a Maria Teresa che quando suo padre l'ha abbandonata voleva tentare il suicidio. #GFVIP — Silvia (@Silvia90606034) December 2, 2020

Selvaggia Roma: "Io e mia madre in trappola: avevo 4 anni"

Madre italiana e padre tunisimo, Selvaggia Roma si chiama in realtà Sabrina Haddaji e nei giorni scorsi, durante un momento di confidenze con i coinquilini, aveva svelato altri momenti delicati del suo passato soprattutto riguardo alla madre che ha anche attraversato dei momenti di paura in Tunisia. "Mia madre non si è più rifatta una vita dopo mio padre – avea rivelato tra le lacrime - Si è sempre dedicata a me e non era propensa a trovare un nuovo uomo. Ha passato cose terribili. Eravamo a Tunisi e mia madre voleva riportarmi in Italia, ma c’è stato un momento in cui non riusciva. Avevo solo 4 anni ero piccolissima. Mia madre piangeva tutte le notti. Quando vai in questi paesi la donna non conta nulla. Eravamo in trappola, non poteva tornare insieme a sua figlia in Italia".

