Gf Vip, Selvaggia Roma positiva al coronavirus

L'annuncio di Alfonso Signorini al Gf Vip, durante la diretta di lunedì, aveva scatenato una sorta di 'caccia alle streghe'. Chi tra Stefano Bettarini, Selvaggia Roma e Giulia Salemi - annunciati da giorni come nuovi concorrenti e attesi nella Casa - è risultato positivo al coronavirus? Dopo tanti rumors e smentite, l'influencer romana - arrivata al successo grazie a 'Temptation Island' - fa un passo avanti.

Selvaggia Roma: "Ho negato presa dalla spavento, ma sono io"

Nei giorni scorsi Selvaggia Roma aveva assicurato di essere negativa, poi la verità sui social: "É arrivato il momento di fare un po' di chiarezza. Sono io a essere positiva al coronavirus, pur avendo una carica virale molto bassa. Mi volevo scusare con la giornalista dell'Adnkronos, perché presa dallo spavento, e presa anche alla sprovvista, ho negato". L'influencer assicura di non avere avuto nessun contatto con Stefano Bettarini e Giulia Salemi, che quindi potrebbero entrare venerdì: "Volevo tranquillizzare tutti che non sono stata a contatto con gli altri conocrrenti, assolutamente no".

Selvaggia Roma: "La mia entrata è stata rinviata"

Positiva al coronavirus, ma senza sintomi. "Sto benissimo - fa sapere Selvaggia - Vi ringrazio per i messaggi che mi state mandando. Mi è stato detto che la mia entrata al Grande Fratello Vip è stata rinviata e non annullata, ovviamento tampone permettendo". Di Paolo Brosio invece - anche lui out a causa del coronavirus, ma guarito da giorni - ancora nessuna notizia.