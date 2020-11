Gf Vip, il racconto di Selvaggia Roma è scioccante: "Io bambina in trappola in Tunisia con mia mamma"

A poco a poco i telespettatori del Gf Vip stanno imparando a conoscere Selvaggia Roma, l'influencer romana diventata nota grazie a Temptation Island ed oggi approdata nella Casa di Cinecittà. E così oggi è venuto fuori un retroscena molto delicato della sua infanzia, relativo al rapporto con i genitori. Madre italiana e padre tunisimo, Selvaggia si chiama in realtà Sabrina Haddaji.

Selvaggia Roma: "Io e mia madre in trappola: avevo 4 anni"

Durante un momento di confidenze con i coinquilini, Selvaggia ha svelato di aver ferito più volte sua madre, che ha anche attraversato dei momenti di paura in Tunisia. "Mia madre non si è più rifatta una vita dopo mio padre - ha rivelato tra le lacrime - Si è sempre dedicata a me e non era propensa a trovare un nuovo uomo. Ha passato cose terribili. Eravamo a Tunisi e mia madre voleva riportarmi in Italia, ma c’è stato un momento in cui non riusciva. Avevo solo 4 anni ero piccolissima. Mia madre piangeva tutte le notti. Quando vai in questi paesi la donna non conta nulla. Eravamo in trappola, non poteva tornare insieme a sua figlia in Italia".

E ancora: "Lei non mi incolpa di nulla, mi incolpo io. Lei non è stata bene per questa cosa, ma anche per altri episodi. Mi colpevolizzo molto per quello che ha passato nella vita. Io le ho fatto del male, c’è stato un momento che ero impazzita e l’ho abbandonata. Le ho detto ‘basta mi hai rotto me ne vado da te una volta per tutte’. Ancora mi ricordo il suo sguardo straziante alla porta".

Il rapporto di Selvaggia Roma con il padre, la madre e i fratelli

Già nei giorni scorsi Selvaggia si era emozionata parlando del rapporto con la famiglia d'origine. "Mia madre - disse in un momento di complicità con Pierpaolo Petrelli - mi ha raccontato che l'unica volta che mio padre si è messo a piangere è quando mi ha preso in braccio. Questa cosa mi ha commosso. Sono momenti miei, poi mi passa".

Già perché, sin da quando era piccola, Roma ha invece dovuto fare i conti con la lontananza della figura paterna. "Oggi riesco a parlarne di più - disse ai follower due anni fa - Ci sono molte persone che non hanno un papà, io ho dovuto fare tutto con mia madre. È lei che ha dovuto ricoprire entrambi i ruoli. Mio padre viene da una cultura differente, è il classico uomo che fa mille figli ma poi dimentica di averli. Oggi non abbiamo rapporti. Ho sofferto molto e ancora oggi qualche piccola scheggia entra nel mio cuore, ma poi va via. Mia madre è la mia vita, come mio nonno che non c’è più. Mio fratello e mia sorella li amo da morire, a loro sono legatissima".