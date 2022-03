GF Vip, anticipazioni semifinale stasera: doppia eliminazione e nome del quarto finalista

Oggi, giovedì 10 marzo, in prima serata su Canale 5 quarantottesima puntata con “Grande Fratello Vip”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini con Sonia Bruganelli e Adriana Volpe nel ruolo di opinioniste.

Doppia eliminazione

È tempo di semifinale. Stasera ancora una doppia eliminazione. Al televoto: Manila Nazzaro e Barù. Uno di loro dovrà abbandonare definitivamente la Casa a un passo dalla finale della settimana prossima. Ma non è finita qui: anche qualcun altro dovrà lasciare il gioco. Con un televoto flash un altro “vippone” vedrà sfumare il sogno della vittoria di questa incredibile edizione di “GfVip”.

Il quarto finalista

Per qualcuno che va, qualcun altro resta: sarà eletto stasera il quarto finalista che si aggiunge a Delia Duran, Lulù Selassiè e Davide Silvestri che si sono già guadagnati un posto per la finale di lunedì 14 marzo. Infine, farà il suo ingresso in studio Soleil Sorge, eliminata dal gioco nel corso della scorsa puntata e tra i protagonisti indiscussi di “Gf Vip 6”.