Gf Vip, nella prossima puntata una "sorpresa" per i vipponi

Alfonso Signorini ha annunciato ufficialmente che il Gf Vip andrà in onda fino ai primi di febbraio e ha anche anticipato che i concorrenti lo scopriranno il 23 novembre, durante la prossima settimana. La finale era prevista nei primi giorni di dicembre, ma è stata posticipata all'8 febbraio. Quale sarà la reazione dei "vipponi"?

Signorini ha affermato che la spensieratezza del Gf Vip continuerà ancora per un po': "Vi comunico, che continueremo ufficialmente a Natale, a Capodanno, all'Epifania e arriveremo fino ai primi di febbraio con il Grande Fratello Vip. Diventerà l'edizione più lunga del Grande Fratello Vip fatta in Italia, grazie a voi che ci seguite per ben due volte alla settimana con fedeltà, con amicizia e con amore. E noi ve lo restituiamo tutto. Ci sarà un altro problema. Come lo comunicheremo ai nostri amici vipponi? C'è la busta rossa che a tempo debito faremo aprire ai ragazzi. Come reagiranno? Sentite una cosa. Ho detto spensieratezza, come Rossella O'Hara ci penseremo un altro giorno, domani è un altro giorno".

I concorrenti saranno sorpresi?

Nella casa a seguito dell'ingresso di Brosio, e dell rivelazioni di Andrea Zelletta, si era già sparsa la voce che il Gf Vip quest'anno sarebbe durato un po' di più, ma tra pochi giorni per i gieffini sarà una certezza e dovranno passare anche le festività natalizie tutti insieme (forse). Qualcuno deciderà di abbandonare? Lo potrà fare? Per tamponare eventuali uscite ha in programma alcuni nuovi ingressi.