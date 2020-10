Signorini non si scusa per Balotelli: "Sono sordo, non mi scuso per il mio handicap"

Alfonso Signorini ci mette un punto. O almeno ci prova. Dopo la squallida battuta fatta da Mario Balotelli a Dayane Mello - venerdì scorso - le critiche hanno investito anche il conduttore del Grande Fratello Vip, accusato di non aver condannato subito certe parole ma di essersi fatto anche una bella risata in diretta.

La risposta di Alfonso Signorini

Signorini aveva già chiarito tutto lunedì, spiegando di non aver sentito dallo studio quanto detto da Balotelli in Casa, ma torna sull'argomento sulle pagine di Chi, rispondendo alla lettera di una lettrice indignata. "Rispondo volentieri - ha scritto il direttore del settimanale - E lo faccio anche alla luce di tutte le scemenze che ho letto nei giorni scorsi sul mio conto. Non ho capito quasi nulla di quello che Balotelli diceva. Ho intuito che aveva fatto una battuta sgradevole dalle facce dei concorrenti e per questo ho chiesto alla Mello se avesse capito. Tutto qua".

Alfonso Signorini: "Sono sordo, non mi scuso per il mio handicap"

Una versione che però non convince molti, per questo i toni del coduttore si fanno più duri: "Ho letto di tutto. Che mi sarei messo a ridere per quelle parole, cosa assolutamente non vera. Come avrei potuto ridere di qualcosa di cui ignoravo il significato? Non posso combattere contro la malafede gratuita delle persone. A me basta essere a posto con la mia coscienza". Infine arriva la confessione: "Prima della diretta di lunedì sera sono andato a registrare le chioccioline Amplifon che porto alle orecchie. Così sono certo che certi incidenti non capiteranno più - ha chiarito Alfonso Signorini - Sì, perché tra i tanti difetti che ho, sono pure sordo e per questo porto gli apparecchi acustici. Ma questo i soliti leoni e leonesse da tastiera lo ignorano. E se pensano che debba scusarmi per il mio handicap si sbagliano di grosso". Fine.