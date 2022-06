Alfonso Signorini fa chiarezza su Giulia De Lellis opinionista (al posto di Burganelli) al Gf Vip

La nuova edizione del Grande Fratello Vip è ancora lontana dalla messa in onda, ma sta già creando polemiche. Ieri è scoppiato il caso Sonia Bruganelli e Giulia De Lellis opinioniste. In particolare il caso è scoppiato dopo che Davide Maggio ha annunciato che Bruganelli sarebbe stata confermata solo dopo il duro no di De Lellis.

Questa mattina poi ha voluto mettere un punto alle polemiche lo stesso Signorini scrivendo sul suo profilo social che no quest'anno l'influencer non è mai stata contattata per fare da opinionista, smentendo quindi la voce che la moglie di Paolo Bonolis fosse una seconda scelta.

Alfonso Signorini mette a tacere le voci su Sonia Bruganelli

"Non ho mai contattato Giulia De Lellis per fare l'opinionista al Gf Vip. Ci pensai quattro anni fa, per la mia prima edizione. Glielo proposi, lei accettò, ma poi purtroppo la cosa non andò in porto. Tutto qua", queste le parole de conduttore.

Poco dopo la stessa Sonia ha ricondiviso il messaggio di Signorini aggiungendo però un emoji che rappresenta una donna perplessa. La premura di Signorini nel smentire la voce non è passata inosservata e alcuni si chiedono se magari i due si siano accordati. Secondo TvBlog ad affiancare Bruganelli ci sarà Orietta Berti. La grande cantante secondo le indiscrezioni avrebbe quindi scelto di virare a Mediaset lasciando così la poltrona da coach a The Voice Senior, maggiori informazioni potrebbero arrivare dopo l'annuncio dei palinsesti Rai e Mediaset.