GF Vip, Endemol si dissocia da Signorini per la frase sull’aborto: il comunicato

Endemol Shine Italy, società di produzione del GF Vip, è intervenuta sulla bufera che ha investito il programma di Canale 5 e Alfonso Signorini in particolare, in seguito al commento sull’aborto espresso alla fine della puntata di ieri, lunedì 15 novembre.

“Nella puntata di ieri del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini ha espresso la propria opinione su un tema importante e sensibile come quello dell’aborto, che è un diritto di ogni donna sancito dal nostro ordinamento. Pur rispettando le opinioni di ognuno, come Endemol Shine Italy esprimiamo la nostra distanza dalla sua personale posizione” si legge nel comunicato diffuso sui social poco fa: “In tutte le comunità e in tutti i gruppi di lavoro le opinioni possono essere diverse, e Grande Fratello si distingue da sempre per essere attento a tutte le evoluzioni della società e al rispetto dei diritti civili”.