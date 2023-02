Gf Vip, Signorini ricorda Costanzo in lacrime: "Per tutti noi era solo Maurizio"

(Nel video Alfonso Signorini ricorda Maurizio Costanzo al Gf Vip)

Nel giorno dell'ultimo saluto a Maurizio Costanzo, Alfonso Signorini gli rende omaggio al Grande Fratello Vip. In apertura di puntata, il conduttore lo ricorda lasciandosi andare alla commozione: "Non si può iniziare se non così". In studio il pubblico si alza in piedi e l'applauso viene interrotto solo dal padrone di casa che continua: "Quello che mi ha colpito questo pomeriggio è vedere l'immenso tributo di amore che la gente gli ha dedicato. Era un'ondata di affetto, un'emozione di bene vero e non c'era una persona, in una piazza gremitissima, che non aveva scritto negli occhi un senso oltre che di tristezza anche di profonda gratitudine".

Signorini condivide il sentimento di tutti ma anche il suo ricordo personale: "Lui per tutti era solo Maurizio. Mi ricordo, quando facevo l'università, che quando c'era il Costanzo Show i miei genitori mi chiamavano da parte e mi dicevano di fare silenzio perché iniziava Maurizio. Lui è sempre stato Maurizio, non era Costanzo". Poi torna a parlare dei funerali: "Oggi in quella piazza c'era lui con la sua umanità, con la sua curiosità, con la sua intelligenza vivacissima".

Il conduttore non trattiene le lacrime parlando oggi del suo amico che non c'è più: "Maurizio amava una frase più di tutte, con cui concludeva le sue interviste. Chiedeva sempre al suo ospite 'cosa c'è dietro l'angolo?'. Quella domanda era il simbolo della sua curiosità, della sua fame di vita, anche forse una domanda che lasciava preludere, come ha sottolineato il sacerdote che ha officiato il rito, una speranza in un aldilà. Io credo che oggi, o almeno mi piace pensarlo e anche sperarlo - conclude Signorini - Maurizio abbia trovato una risposta alla sua domanda. Ciao Maurizio".