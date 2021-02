Gf Vip, la gaffe di Alfonso durante la proposta di matrimonio di Carlotta

Alfonso Signorini ha rovinato il momento romantico di Nello e Carlotta. Il fidanzato è entrato nella casa del Gf per fare la proposta di matrimonio alla concorrente che da anni chiedeva al compagno questo passo in avanti. Purtroppo il conduttore del programma ha rovinato un po' l'atmosfera: Carlotta stava commentando il mazzo di fiori (rose e girasoli) che Nello le ha regalato raccontando un aneddoto, per descrivere la personalità del futuro marito - Carlotta ha detto sì - la gieffina ha usato l'aggettivo "sborone" nel senso che si mette sempre in mostra.

Alfonso non conoscendo la parola ha fatto una gaffe che ha fatto ridere tutto lo studio: ha aggiunto una r. Così mentre Carlotta raccontava del suo amato Signorini e gli ospiti nello studio ridevano di gusto tanto che quando la regia ha mostrato Signorini lui aveva un po' di saliva al lato destro della bocca.