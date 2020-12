Gf Vip, Alfonso e il commento sul seno di Elisabetta Gregoraci: "Le vedo in serio pericolo"

Galeotto fu il microfono non silenziato. Alfonso Signorini al centro dei commenti social dopo la dichiarazione pubblica, ma non voluta, sul seno di Elisabetta Gregoraci.

Nella casa del Gf Vip le donne si sono esibite in un balletto natalizio e come potevano non partecipare anche le ex concorrenti dallo studio? E così capitanate da Matilde Brandi anche le ex gieffine si sono esibite in diretta.

Mentre Matilde, Elisabetta, Myriam, Guenda e Selvaggia si esibivano Alfonso e Pupo hanno commentato lo spettacolo, però i loro microfoni erano aperti e da casa tutti hanno sentito quello che hanno detto. Prima Pupo ha espresso il suo disappunto, anche se ridendo, sul modo di ballare di Myriam Catania: "Myriam Catania è inc..." (incapace) e poi Signorini: "Le te**e della Gregoraci le vedo in serio..." (pericolo). Entrambe le frasi sono state spezzate dalla regia, che ha cercato di tamponare il danno, ma ormai il latte era stato versato.