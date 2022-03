"Forse comincio a tromb*re", Signorini senza filtri al Gf Vip. Poi la frecciata a Ilary su Totti

Che Alfonso Signorini abbia avuto poco tempo a disposizione nel corso degli ultimi sei mesi era scontato. A sottolinearlo è stato lo stesso giornalista e conduttore del Grande Fratello Vip, che è tornato a sottolinearlo in maniera colorita durante l'ospitata in studio di Ilary Blasi. Alla quale, tra le altre cose, ha riservato una battuta in merito alla (presunta) crisi col marito Francesco Totti, di cui si è fatto un gran parlare un paio di settimane fa.

Arrivata in studio per presentare la sua Isola dei Famosi, al via lunedì 21 marzo 2022, con ben 22 concorrenti ed opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino, Ilary si è così rivolta ad Alfonso: "Sei stato bravissimo", ha detto la presentatrice al collega, "Ora però riposati, il pubblico non ce la fa più; da stasera sparisci, trovati un hobby, comprati un cane". E Signorini ha replicato senza mezze misure: "Forse comincio a trombare, è da sei mesi che non si batte chiodo". Risate in studio.

Ma a frecciata si risponde con frecciata ed Alfonso non si è risparmiato in merito. "Io leggo - ha detto Alfonso ad Ilary - che sei separata in casa a che stai divorziando.... Se vuoi ti posso presentare Alex Belli". Ilary non ha confermato né smentito, bensì c'ha riso su: "Con tutto il rispetto, ma non ti vorrei", ha detto a Belli. "Hai già i tuoi problemi ilary", ha risposto Belli, stando al gioco.

Risale ad inizio marzo l'annuncio della crisi tra Totti e Ilary. Annuncio arrivato a mezzo stampa, ma che la coppia ha sempre smentito, sin dal primo giorno, fino all'altroieri sera, quando il calciatore e la conduttirce si sono immortalati uno accanto all'altra alla festa di compleanno della piccola Isabel. Un amore, il loro, che va avanti da vent'anni e che, oltre ad Isabel, ha messo al mondo anche Cristian e Chanel, i due figli maggiori. In quei giorni bui, si parlò anche di una nuova fiamma per Francesco, tale Noemi. Ma, se crisi è stata, la maretta sarebbe rientrata.

Pettegolezzi a parte, è arrivata la chiosa di Alfonso: "Per me - ha detto ad Ilary - E' una grande emozione che io e te siamo qui dentro stasera". Il riferimento è, chiaramente, la fatto che Ilary è stata lei stessa conduttrice del Grande Fratello Vip, prima dell'approdo di Alfonso: lui, in quel caso, era ancora e "solo" opinionista direttore del settimanale Chi. "Ti auguro tanta felicità e di fare una grande Isola,perché tu la sai fare e perché il cast è una bomba", ha concluso Alfonso.