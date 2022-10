Simona Ventura contro il comportamento di Giovanni Ciacci su Marco Bellavia: "Si è fatto riconoscere"

Simona Ventua si scaglia duramente contro uno dei concorrenti più discussi del Grande Fratello Vip, Giovanni Ciacci. La conduttrice, infatti, non ha aspettato molto prima di esprimere il suo pensiero nei confronti del comportamento di Ciacci e delle sue forti parole di disprezzo e bullismo verso Marco Bellavia, l'ex presentatore di Bim Bum Bam che si è autoeliminato dal gioco del Gf Vip per problemi di salute mentale.

La Ventura, infatti, utilizzando l'hashtag #GrandeFratelloVip, ha commentato il modo in cui il costumista ha reagito alle accuse di Signorini che lo ha condannato di aver avuto un comportamento ignobile verso Marco Bellavia e lo ha fatto con queste parole: "Ciacci si è fatto riconoscere"

Così Super Simo, che come tutta Italia è incollata alla Tv guardando una delle puntate più controverse e difficili del Gf Vip, ha espresso la sua opinione condannando Ciacci e il suo volersi giustificare a tutti i costi e ottenendo migliaia di like e commenti di apprezzamento. Sembra proprio che Ciacci non stia riscontrando il favore di molti, anzi, di nessuno.